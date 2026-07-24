Hetven év képekben – jubileumi kiállítás készül a Bolyai iskolában

Fotó: Haáz Vince
Idén ünneplik a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum névadásának hetvenedik évfordulóját. Az alkalomból az elmúlt hét évtizedet felölelő fotókiállítás is szerveznek. A szervezők várják a fotókat az iskola öregdiákjaitól, egykori tanáraitól.
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2026. július 24., 18:032026. július 24., 18:03
1956. november 19-én vette fel a marosvásárhelyi iskola a világhírű matematikus, Bolyai Farkas nevét, amit 1957 februárjában miniszteri rendelet is megerősített. Ezt a 70. évfordulót ünneplik idén november 19-én, melynek keretében 70 év a Bolyaiban képekben címmel fotókiállítást is szerveznek.
A beérkezett anyagokból szakértői bizottság válogatja ki a kiállítás képeit.
Az iskola kéri egykori tanárait és diákjait, hogy akinek van hozzá köthető fényképe, juttassa el személyesen, vagy beszkennelve a bolyai@bolyai.ro címre, Képek kiállításra tárgymegjelöléssel. Lehetőség szerint tüntessék fel a fénykép évét és egy rövid leírást a látható eseményről.
A jubileumi rendezvénysorozat programját szeptemberben teszik közzé. Az iskola köszönetét fejezi ki mindenkinek a közös emlékek megőrzésében nyújtott segítségért.
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