Hetven év képekben – jubileumi kiállítás készül a Bolyai iskolában

Idén ünneplik a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum névadásának hetvenedik évfordulóját. Az alkalomból az elmúlt hét évtizedet felölelő fotókiállítás is szerveznek. A szervezők várják a fotókat az iskola öregdiákjaitól, egykori tanáraitól.

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1956. november 19-én vette fel a marosvásárhelyi iskola a világhírű matematikus, Bolyai Farkas nevét, amit 1957 februárjában miniszteri rendelet is megerősített. Ezt a 70. évfordulót ünneplik idén november 19-én, melynek keretében 70 év a Bolyaiban képekben címmel fotókiállítást is szerveznek.

A szervezők célja, hogy a 1956 és 2026 közötti minden évből összegyűjtsenek fényképeket az iskola életéről, eseményeiről, közösségéről.

A beérkezett anyagokból szakértői bizottság válogatja ki a kiállítás képeit.

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Az iskola kéri egykori tanárait és diákjait, hogy akinek van hozzá köthető fényképe, juttassa el személyesen, vagy beszkennelve a bolyai@bolyai.ro címre, Képek kiállításra tárgymegjelöléssel. Lehetőség szerint tüntessék fel a fénykép évét és egy rövid leírást a látható eseményről.

A jubileumi rendezvénysorozat programját szeptemberben teszik közzé. Az iskola köszönetét fejezi ki mindenkinek a közös emlékek megőrzésében nyújtott segítségért.