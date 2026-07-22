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Zöld utat kap a vegyipari kombinát felvásárlása?

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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A Versenytanács vizsgálja azt az ügyletet, amelynek keretében a Romgaz átvenné a nitrogénalapú műtrágyákat gyártó és forgalmazó Azomureș vagyonát és tevékenységét – közölte szerdán a versenyhatóság.

Farkas Áron

2026. július 22., 16:532026. július 22., 16:53

A törvény értelmében a tranzakcióhoz a Versenytanács jóváhagyása szükséges. A hatóság azt vizsgálja, hogy az ügylet összeegyeztethető-e a tisztességes piaci verseny követelményeivel. Az érdekeltek húsz napon belül küldhetik el észrevételeiket.

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A Romgaz és az Ameropa csoporthoz tartozó Azomureș május 29-én írta alá az adásvételi szerződést.

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök akkori közlése szerint

a Romgaz 69 millió euróért vásárolja meg a marosvásárhelyi vegyipari kombinátot.

Ebből valamivel több mint 46 millió euró az üzem értéke, legfeljebb 10 millió euró a készleten levő nyersanyagok és fogyóeszközök értéke, a fennmaradó 13 millió euró pedig a gyár működtetését és a bérek kifizetését fedezi a tulajdonképpeni átvételig tartó két hónapban.

Bolojan szerint a felvásárlás megmenti a romániai műtrágyagyártást, és kiszámítható árakat biztosíthat a gazdáknak.

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Aláírta a Romgaz azt a szerződést, amely alapján átvenné a marosvásárhelyi Azomureș kombinát termelési tevékenységét. Az ügylet célja a műtrágyagyártás újraindítása, de a lezáráshoz még több jóváhagyásra is szükség van.

Marosszék Marosvásárhely Gazdaság
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