Zöld utat kap a vegyipari kombinát felvásárlása?

A Versenytanács vizsgálja azt az ügyletet, amelynek keretében a Romgaz átvenné a nitrogénalapú műtrágyákat gyártó és forgalmazó Azomureș vagyonát és tevékenységét – közölte szerdán a versenyhatóság.

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A törvény értelmében a tranzakcióhoz a Versenytanács jóváhagyása szükséges. A hatóság azt vizsgálja, hogy az ügylet összeegyeztethető-e a tisztességes piaci verseny követelményeivel. Az érdekeltek húsz napon belül küldhetik el észrevételeiket.

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A Romgaz és az Ameropa csoporthoz tartozó Azomureș május 29-én írta alá az adásvételi szerződést.

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök akkori közlése szerint