Három kiskorú is érintett a Maros megyében történt balesetben

2026. július 21., kedd

Nincs tülekedés az adó-visszaigénylésnél

Hetvenöt kérelmet nyújtottak be eddig Marosvásárhelyen a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők adó-visszatérítésére. Az érintettek legfeljebb ezer lejt igényelhetnek vissza a befizetett adójukból, de a pénzt nem automatikusan utalják vissza.