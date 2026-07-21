Három kiskorú is érintett a Maros megyében történt balesetben

Fotó: Maros megyei ISU
Három kiskorú és két felnőtt utazott abban a két személygépkocsiban, amelyek balesetet szenvedtek kedd este a Maros megyei Ádámosnál.
A dicsőszentmártoni életmentők szálltak ki elsőként kedd este az Ádámos közelében történt közúti balesethez. A helyszínen kiderül, hogy
A balesetben három kiskorú és két felnőtt érintett, a mentés jelenleg zajlik.
Elütöttek egy 12 éves, kerékpárral közlekedő gyereket kedden délután Marosvásárhelyen. A kiskorút kórházba kellett szállítani.
Sikertelen volt annak a két, 10 és 11 éves kiskorúnak az újjáélesztése, akiket kedden kora délután húztak ki a Maros folyóból Maroscsapónál.
Szerdán ballagnak az orvosi és gyógyszerészeti egyetem idei végzősei, ezért Marosvásárhelyen forgalomkorlátozásra kell számítani.
Nagyszabású mentőakció indult kedden Maroscsapón, ahol a feltételezések szerint két kiskorú a Maros folyóba esett. A helyszínen több tűzoltóegység, mentőcsapat és búvárok keresték a gyermekeket.
Hetvenöt kérelmet nyújtottak be eddig Marosvásárhelyen a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élők adó-visszatérítésére. Az érintettek legfeljebb ezer lejt igényelhetnek vissza a befizetett adójukból, de a pénzt nem automatikusan utalják vissza.
Súlyos közlekedési baleset történt kedden a 13A jelzésű országúton Hármasfalu és Erdőszentgyörgy között. A két személygépkocsit érintő ütközésben három ember sérült meg, egyikük a járműbe szorult.
Felújítás miatt augusztustól már csak 112 hely marad a dicsőszentmártoni kórház pszichiátriai osztályán, miközben 196 beteget gondoznak. A kórház szerint sem az áthelyezés, sem a hazaküldés nem megoldható, ezért rendkívüli engedélyhez folyamodnak.
Egy feltételezhetően vízbe fulladt személy után kutatnak a Maros folyóban Marosludas térségében. A keresési művelet hétfő éjszaka kezdődött, és kedden reggel búvárok bevonásával folytatódott.
Lakástűzhöz riasztották hétfőn a szászrégeni hivatásos tűzoltókat, röviddel éjfél előtt.
Lesodródott egy jármű az úttestről hétfő délután Nyárádmagyarósnál, egy sérültet kórházba kellett szállítani – számolt be a Maros megyei katasztrófavédelem.
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