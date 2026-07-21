Súlyos baleset történt Hármasfalu és Erdőszentgyörgy között, egy ember a roncsba szorult

Súlyos közlekedési baleset történt kedden a 13A jelzésű országúton Hármasfalu és Erdőszentgyörgy között. A két személygépkocsit érintő ütközésben három ember sérült meg, egyikük a járműbe szorult.

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A Maros megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a szovátai tűzoltók vonultak ki egy műszaki mentésre alkalmas járművel és egy elsősegélynyújtó egységgel.

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A mentésben a Maros Megyei Mentőszolgálat két egysége, az erdőszentgyörgyi önkéntes tűzoltók, valamint a kiszabadításra és sürgősségi ellátásra szakosodott országos képzőközpont három paramedikusa is részt vesz. Az első információk szerint