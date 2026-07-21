Súlyos baleset történt Hármasfalu és Erdőszentgyörgy között, egy ember a roncsba szorult

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Súlyos közlekedési baleset történt kedden a 13A jelzésű országúton Hármasfalu és Erdőszentgyörgy között. A két személygépkocsit érintő ütközésben három ember sérült meg, egyikük a járműbe szorult.
A Maros megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a szovátai tűzoltók vonultak ki egy műszaki mentésre alkalmas járművel és egy elsősegélynyújtó egységgel.
A mentésben a Maros Megyei Mentőszolgálat két egysége, az erdőszentgyörgyi önkéntes tűzoltók, valamint a kiszabadításra és sürgősségi ellátásra szakosodott országos képzőközpont három paramedikusa is részt vesz. Az első információk szerint
kiszabadításán a mentőegységek dolgoznak.
A beavatkozás folyamatban van, a hatóságok későbbre ígértek további tájékoztatást.
Felújítás miatt augusztustól már csak 112 hely marad a dicsőszentmártoni kórház pszichiátriai osztályán, miközben 196 beteget gondoznak. A kórház szerint sem az áthelyezés, sem a hazaküldés nem megoldható, ezért rendkívüli engedélyhez folyamodnak.
Egy feltételezhetően vízbe fulladt személy után kutatnak a Maros folyóban Marosludas térségében. A keresési művelet hétfő éjszaka kezdődött, és kedden reggel búvárok bevonásával folytatódott.
Lakástűzhöz riasztották hétfőn a szászrégeni hivatásos tűzoltókat, röviddel éjfél előtt.
Lesodródott egy jármű az úttestről hétfő délután Nyárádmagyarósnál, egy sérültet kórházba kellett szállítani – számolt be a Maros megyei katasztrófavédelem.
Nem minden kórházban csatlakoztak az egészségügyi sztrájkhoz Maros megyében: a tiltakozáshoz a szívintézet, valamint a segesvári és dicsőszentmártoni kórház személyzete nem csatlakozott. Máshol azonban kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak.
Nagy erőkkel vonultak ki hétfőn a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók egy feltételezett lakástűzhöz a Kárpátok sétányán, de a helyszíni felderítés során kiderült, hogy nem keletkezett tűz.
Fontos napokon vannak túl a nyolcadikosok: hamarosan eldől, hol folytathatják tanulmányaikat. Ferencz Blanka gyermekpszichológus arra biztatja a diákokat, lássák árnyaltabban a helyzetet, hisz a köztes lehetőségek is jó fejlődési utat kínálhatnak.
Két személy tartózkodott a rakomány nélkül közlekedő nyergesvontatóban, amely vasárnap este Disznajón lesodródott az úttestről és egy udvaron állt meg – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Segesváron elektromos roller, Mezőzáhon pedig szalmabálák gyulladtak ki, Jobbágyfalván pedig két autó ütközött össze – ezeken a bevetéseken vettek részt a Maros megyei katasztrófavédelem munkatársai vasárnapra virradóan.
Közel négyszer a törvényes határ feletti alkoholszinttel vezette személygépkocsiját egy nyárádtői férfi péntek reggel Kerelőszentpálon, de nem sokáig, mert a rendőrök lekapcsolták a sofőrt.
szóljon hozzá!