A diák jövőjét nem csak az határozza meg, hogy melyik középiskolában folytatja

Egy bizonyos mértékű feszültség még hasznos is lehet, hiszen motiválhat bennünket arra, hogy felkészüljünk és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Fontos napokon vannak túl a nyolcadikosok: hamarosan eldől, hol folytathatják tanulmányaikat. Ferencz Blanka gyermekpszichológus arra biztatja a diákokat, lássák árnyaltabban a helyzetet, hisz a köztes lehetőségek is jó fejlődési utat kínálhatnak.
A marosvásárhelyi szakember több nyolcadikos diákkal dolgozott együtt idén, és szinte minden esetben azt tapasztalta, hogy a vizsgaidőszak és a továbbtanulással kapcsolatos bizonytalanság jelentős stresszt okoz számukra. Ahhoz azonban, hogy valóban segíteni tudjunk ennek kezelésében, először
– magyarázza a Székelyhon megkeresésére Ferencz Blanka gyermekpszichológus.
Kifejti, a stressznek számos oka lehet: túlzott elvárások, perfekcionizmus, a szülők vagy a tanárok nyomása, önbizalomhiány, tanulási nehézségek stb.
Vannak diákok, akik attól félnek, hogy nem sikerül elég jó eredményt elérniük a vizsgán, mások inkább attól tartanak, hogy nem jutnak be a vágyott iskolába. Fontos ugyanakkor reálisan gondolkodni, és a diák képességeihez igazodó elvárásokat kialakítani, valamint olyan iskolákat is megjelölni, amelyekbe jó eséllyel felvételt nyerhet.
„Mindig el szoktam magyarázni a diákoknak, hogy a stressznek két oldala van. Egy bizonyos mértékű feszültség még hasznos is lehet, hiszen motiválhat bennünket arra, hogy felkészüljünk és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. Amikor azonban a stressz túlzott mértéket ölt, már az ellenkező hatást váltja ki: rontja a teljesítményt, és gyakran torzítja a valóságérzékelést” – magyarázza a pszichológus.
Példaként említi, amikor egy kitűnő tanuló attól retteg, hogy nem jut be a város egyik legjobb iskolájába, holott ennek valójában nagyon kicsi az esélye. Ferencz Blanka hangsúlyozza, ezekről a félelmekről érdemes sokat beszélgetni. Fontos, hogy segítsünk a fiatalnak
felismerni a gondolkodásában megjelenő torzításokat,
megtanulni időnként „lehalkítani” ezeket a belső aggodalmakat,
és jobban bízni saját képességeiben.
Nagyon gyakran a „mi lesz, ha nem jutok be ebbe az iskolába?” kérdés mögött az a feltételezés húzódik meg, hogy ha nem sikerül az első választás, akkor már csak a legrosszabb lehetőség marad.
Ha egy diák végül nem az első, hanem a második választott iskolájába kerül be, az hosszú távon sokszor nem jár olyan súlyos következményekkel, mint amilyennek ezt a jelen pillanatban elképzeli. Képünk illusztráció
Fotó: Gecse Noémi
A gyermekpszichológus azonban fontosnak tartja kiemelni, hogy a valóság ennél sokkal árnyaltabb. „Szinte mindig vannak köztes lehetőségek is, amelyek szintén megfelelő fejlődési utat biztosíthatnak.
Manapság a karrierutak egyre rugalmasabbak, és egy ember jövőjét nem kizárólag az határozza meg, hogy melyik középiskolában kezdte tanulmányait. A legtöbb szakmában később további képzések, egyetemi tanulmányok és számos fejlődési lehetőség áll rendelkezésre” – hívja fel a figyelmet a szakember.
Szülőként vagy hozzátartozóként sokat tehetünk azért, hogy a nyolcadikos gyermek könnyebben megküzdjön ezzel az időszakkal. Fontos, hogy
beszélgessünk vele az érzéseiről,
próbáljuk megérteni az elvárásait, céljait és motivációját.
Bátorítsuk arra, hogy a lehető legtöbbet hozza ki magából,
ugyanakkor segítsünk neki felismerni saját erősségeit és elfogadni az esetleges nehézségeit is.
A legnagyobb segítséget nem a folyamatos teljesítménykényszer, hanem az elfogadó, biztonságot nyújtó támogatás jelenti – mutat rá a szülők feladatára Ferencz Blanka marosvásárhelyi gyermekpszichológus.
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