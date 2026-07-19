A diák jövőjét nem csak az határozza meg, hogy melyik középiskolában folytatja

Fontos napokon vannak túl a nyolcadikosok: hamarosan eldől, hol folytathatják tanulmányaikat. Ferencz Blanka gyermekpszichológus arra biztatja a diákokat, lássák árnyaltabban a helyzetet, hisz a köztes lehetőségek is jó fejlődési utat kínálhatnak.

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A marosvásárhelyi szakember több nyolcadikos diákkal dolgozott együtt idén, és szinte minden esetben azt tapasztalta, hogy a vizsgaidőszak és a továbbtanulással kapcsolatos bizonytalanság jelentős stresszt okoz számukra. Ahhoz azonban, hogy valóban segíteni tudjunk ennek kezelésében, először

– magyarázza a Székelyhon megkeresésére Ferencz Blanka gyermekpszichológus.

Kifejti, a stressznek számos oka lehet: túlzott elvárások, perfekcionizmus, a szülők vagy a tanárok nyomása, önbizalomhiány, tanulási nehézségek stb.

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Vannak diákok, akik attól félnek, hogy nem sikerül elég jó eredményt elérniük a vizsgán, mások inkább attól tartanak, hogy nem jutnak be a vágyott iskolába. Fontos ugyanakkor reálisan gondolkodni, és a diák képességeihez igazodó elvárásokat kialakítani, valamint olyan iskolákat is megjelölni, amelyekbe jó eséllyel felvételt nyerhet.

Megtanulni „lehalkítani” a belső aggodalmakat

„Mindig el szoktam magyarázni a diákoknak, hogy a stressznek két oldala van. Egy bizonyos mértékű feszültség még hasznos is lehet, hiszen motiválhat bennünket arra, hogy felkészüljünk és a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. Amikor azonban a stressz túlzott mértéket ölt, már az ellenkező hatást váltja ki: rontja a teljesítményt, és gyakran torzítja a valóságérzékelést” – magyarázza a pszichológus.

Példaként említi, amikor egy kitűnő tanuló attól retteg, hogy nem jut be a város egyik legjobb iskolájába, holott ennek valójában nagyon kicsi az esélye. Ferencz Blanka hangsúlyozza, ezekről a félelmekről érdemes sokat beszélgetni. Fontos, hogy segítsünk a fiatalnak

felismerni a gondolkodásában megjelenő torzításokat,

megtanulni időnként „lehalkítani” ezeket a belső aggodalmakat,

és jobban bízni saját képességeiben.

Egyre rugalmasabbak a karrierutak

Nagyon gyakran a „mi lesz, ha nem jutok be ebbe az iskolába?” kérdés mögött az a feltételezés húzódik meg, hogy ha nem sikerül az első választás, akkor már csak a legrosszabb lehetőség marad.