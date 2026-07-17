Saját szemétszolgáltatót hoznának létre Marosvásárhelyen

Megbízható és olcsó utcai szemétszolgáltatást szeretne Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, így az RMDSZ-frakcióval kezdeményezte, hogy a város hozzon létre egy saját szolgáltatót. Soós Zoltán polgármesterrel most nem egyeztettek.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Marosvásárhelynek volt saját köztisztasági vállalata, amit a korábbi városvezetés idején felszámoltak, és azóta az utcai hulladék összegyűjtését, illetve elszállítását is magáncégek végzik.

Soós Zoltán első mandátumában a lakosság és a cégek által kihelyezett szemét napokig, hetekig az utcán maradt – nem a városvezetés hibájából –, most pedig az utcai szemétszolgáltatás borzolja a kedélyeket.

Mint többször beszámoltunk róla, egy brassói cégre bízták a szolgáltatást, de a prefektus kérte a tanácsi határozat és a szerződés felfüggesztését, más szemétszolgáltatók pedig az országos hatóságnál nyújtottak be óvást, kifogásolva az odaítélési eljárást.

Újra legyen saját szolgáltató

Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, a városi RMDSZ elnöke közösségi oldalán tette közzé, hogy kezdeményezték egy új saját szemétszolgáltató létrehozását. Mint a Székelyhonnak elmondta, az elmúlt években rendszeresen visszatérő gond volt a város életében a szemétszolgáltatás biztosítása.

„Megbízható, átlátható és nem mellesleg olcsó szolgáltatást szeretnénk, azt, hogy

az utcák, parkok, játszóterek tiszták legyenek,

a kukák üresek,

és legyen, aki elszállítsa az elhullott állatokat,

télen pedig megoldja a hóeltakarítást.

Ezért kezdeményeztük az RMDSZ-frakcióval egy városi szemétszolgáltató cég létrehozását.