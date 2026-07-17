Saját szemétszolgáltatót hoznának létre Marosvásárhelyen

Szeretnék elkerülni, hogy a kukákban maradjon a szemét
Fotó: Haáz Vince
Megbízható és olcsó utcai szemétszolgáltatást szeretne Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, így az RMDSZ-frakcióval kezdeményezte, hogy a város hozzon létre egy saját szolgáltatót. Soós Zoltán polgármesterrel most nem egyeztettek.
Marosvásárhelynek volt saját köztisztasági vállalata, amit a korábbi városvezetés idején felszámoltak, és azóta az utcai hulladék összegyűjtését, illetve elszállítását is magáncégek végzik.
Soós Zoltán első mandátumában a lakosság és a cégek által kihelyezett szemét napokig, hetekig az utcán maradt – nem a városvezetés hibájából –, most pedig az utcai szemétszolgáltatás borzolja a kedélyeket.
Mint többször beszámoltunk róla, egy brassói cégre bízták a szolgáltatást, de a prefektus kérte a tanácsi határozat és a szerződés felfüggesztését, más szemétszolgáltatók pedig az országos hatóságnál nyújtottak be óvást, kifogásolva az odaítélési eljárást.
Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, a városi RMDSZ elnöke közösségi oldalán tette közzé, hogy kezdeményezték egy új saját szemétszolgáltató létrehozását. Mint a Székelyhonnak elmondta, az elmúlt években rendszeresen visszatérő gond volt a város életében a szemétszolgáltatás biztosítása.
„Megbízható, átlátható és nem mellesleg olcsó szolgáltatást szeretnénk, azt, hogy
az utcák, parkok, játszóterek tiszták legyenek,
a kukák üresek,
és legyen, aki elszállítsa az elhullott állatokat,
télen pedig megoldja a hóeltakarítást.
Ezért kezdeményeztük az RMDSZ-frakcióval egy városi szemétszolgáltató cég létrehozását.
– mondta az alpolgármester.
Saját céggel rendeznék a sepregetést
Fotó: Haáz Vince
Megkérdeztük, hogy a szabadságát töltő Soós Zoltán polgármesterrel egyeztettek-e erről a kérdésről, és megtudtuk, hogy most nem volt egyeztetés, de korábban a városvezető is többször beszélt arról, hogy fontos lenne egy saját szemétszolgáltató cég létrehozása.
Az RMDSZ-frakció benyújtotta a határozattervezetet, ez felkerül a városháza honlapjára, hogy hozzá lehessen szólni, majd a helyi képviselő-testület elé kerül.
A Székelyhon kérdésére Kovács Mihály Levente elmondta, jelenleg a városnak ideiglenes szerződése van egy brassói céggel, ami legtöbb egy évre szól, értéke pedig 24 millió lej.
Közben el van indítva egy országos közbeszerzés is, amellyel hosszútávra akarnak szolgáltatót választani az utcai takarításra és hótalanításra. Az így születendő szerződést azonban lehet majd módosítani, ha a városnak sikerül gyorsan létrehoznia a saját cégét.
Marosvásárhely alpolgármestere arról is beszélt, hogy a város saját cége az utcai szemétszolgáltatást tudná megoldni, de nagy szükség lenne egy megyei cégre is, amely a háztartási hulladék összegyűjtésével foglalkozna nemcsak Marosvásárhelyen, hanem a többi megyebeli településen is.
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