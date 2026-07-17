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Saját szemétszolgáltatót hoznának létre Marosvásárhelyen

Szeretnék elkerülni, hogy a kukákban maradjon a szemét • Fotó: Haáz Vince

Szeretnék elkerülni, hogy a kukákban maradjon a szemét

Fotó: Haáz Vince

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Megbízható és olcsó utcai szemétszolgáltatást szeretne Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, így az RMDSZ-frakcióval kezdeményezte, hogy a város hozzon létre egy saját szolgáltatót. Soós Zoltán polgármesterrel most nem egyeztettek.

Simon Virág

2026. július 17., 13:062026. július 17., 13:06

Marosvásárhelynek volt saját köztisztasági vállalata, amit a korábbi városvezetés idején felszámoltak, és azóta az utcai hulladék összegyűjtését, illetve elszállítását is magáncégek végzik.

Soós Zoltán első mandátumában a lakosság és a cégek által kihelyezett szemét napokig, hetekig az utcán maradt – nem a városvezetés hibájából –, most pedig az utcai szemétszolgáltatás borzolja a kedélyeket.

Mint többször beszámoltunk róla, egy brassói cégre bízták a szolgáltatást, de a prefektus kérte a tanácsi határozat és a szerződés felfüggesztését, más szemétszolgáltatók pedig az országos hatóságnál nyújtottak be óvást, kifogásolva az odaítélési eljárást.

Újra legyen saját szolgáltató

Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, a városi RMDSZ elnöke közösségi oldalán tette közzé, hogy kezdeményezték egy új saját szemétszolgáltató létrehozását. Mint a Székelyhonnak elmondta, az elmúlt években rendszeresen visszatérő gond volt a város életében a szemétszolgáltatás biztosítása.

„Megbízható, átlátható és nem mellesleg olcsó szolgáltatást szeretnénk, azt, hogy

  • az utcák, parkok, játszóterek tiszták legyenek,

  • a kukák üresek,

  • és legyen, aki elszállítsa az elhullott állatokat,

  • télen pedig megoldja a hóeltakarítást.

Ezért kezdeményeztük az RMDSZ-frakcióval egy városi szemétszolgáltató cég létrehozását.

Idézet
A saját céggel elkerülhetjük az elhúzódó közbeszerzéseket, a túlárazott szolgáltatást, a koszos várost”

– mondta az alpolgármester.

Saját céggel rendeznék a sepregetést • Fotó: Haáz Vince Galéria

Saját céggel rendeznék a sepregetést

Fotó: Haáz Vince

Megkérdeztük, hogy a szabadságát töltő Soós Zoltán polgármesterrel egyeztettek-e erről a kérdésről, és megtudtuk, hogy most nem volt egyeztetés, de korábban a városvezető is többször beszélt arról, hogy fontos lenne egy saját szemétszolgáltató cég létrehozása.

Mi a következő lépés?

Az RMDSZ-frakció benyújtotta a határozattervezetet, ez felkerül a városháza honlapjára, hogy hozzá lehessen szólni, majd a helyi képviselő-testület elé kerül.

Ha a tanácsosok megszavazzák, akkor elindul az eljárás és az engedélyek beszerzése.

A Székelyhon kérdésére Kovács Mihály Levente elmondta, jelenleg a városnak ideiglenes szerződése van egy brassói céggel, ami legtöbb egy évre szól, értéke pedig 24 millió lej.

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Közben el van indítva egy országos közbeszerzés is, amellyel hosszútávra akarnak szolgáltatót választani az utcai takarításra és hótalanításra. Az így születendő szerződést azonban lehet majd módosítani, ha a városnak sikerül gyorsan létrehoznia a saját cégét.

Megyei viszonylatban is jó lenne egy saját cég

Marosvásárhely alpolgármestere arról is beszélt, hogy a város saját cége az utcai szemétszolgáltatást tudná megoldni, de nagy szükség lenne egy megyei cégre is, amely a háztartási hulladék összegyűjtésével foglalkozna nemcsak Marosvásárhelyen, hanem a többi megyebeli településen is.

Marosvásárhely Környezetvédelem
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