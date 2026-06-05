A prefektúra szerint nem mindenben tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat a szemét-ügyben

Péntek reggeli állapotok a nagykórház mellett
Fotó: Simon Virág
Nem tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat, amikor a szemétgondok megoldására hívta össze a városi tanácsot, így az akkor elfogadott határozatot nem lehet alkalmazni. Marosvásárhelye közben egyre szemetesebb.
Bár úgy tűnt, hogy ha az elvártnál lassabban, de jövő hét elejére megoldódik Marosvásárhelyi az utcai sepregetés és a szemeteskukák ürítésének kérdése, a prefektúra megtámadta a megoldás nyújtó határozatot, így azt nem lehet alkalmazni.
Mint korábban beszámoltunk róla a városvezetés, a közterület-rendezési igazgatóság már tavaly tudta, hogy idén februárban lejár az utcai szemétszolgáltatási szerződés és ki kell választani azt a céget, aki takarítja a közterületet, sepreget, üríti az utcai szemeteskukákat.
A városi tanács elfogatott egy ideiglenes megoldást, amely alapján a városvezetés által kiválasztott cégektől ajánlatot kérnek és, aki a legjobb ajánlatot küldi, azzal ideiglenes szerződést kötnek.
Ez a folyamat az elmúlt napokban zajlott le, és a polgármester korában azt ígérte, hogy legkésőbb június 8-től tisztább lesz a város.
Egyre több ilyen kuka vár városszerte
Fotó: Haáz Vince
A Barabási Antal Szabolcs által vezetett prefektúra azonban törvényességi aggályok miatt érvénytelenítette a megoldást kínáló helyi tanácsi határozatot, így azt nem lehet életbe ültetni. A prefektus, a Székelyhonnak elmondta, hogy
Barabási Antal Szabolcs: mindenki érdeke, hogy tiszta legyen Marosvásárhely
Fotó: Haáz Vince
Ugyanakkor a városvezetés először május 19-re hívta össze a helyi tanácsot, majd azt az ülést lemondta és május 20-ra egy újabb ülést hívott össze, de közben módosította a választott képviselők elé tárt tervezetet. A városvezetés megsértette a közigazgatási törvénykönyv 134. és 135. cikkében foglalt rendelkezéseket, amelyek a helyi tanács üléseinek összehívására, az előterjesztések megfelelő indokolására, valamint a tanácsosok teljes körű tájékoztatásának biztosítására vonatkoznak.
Barabási Antal Szabolcs prefektus pénteken a Székelyhonnak kihangsúlyozta:
Fotó: Haáz Vince
Most, a törvény betartásával kell meghirdetni és megtartani a tanácsülést. Mindaddig a városnak lehetősége van még egy hónapra meghosszabbítani a szerződést a korábbi szolgáltatóval, illetve harminc napra köthet egy új szolgáltatóval szerződést. Közben a jelzett hibákat ki kell javítani, és a direkt tárgyalást az előírásokat betartva megtartani.
– fogalmazott a prefektus.
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