A prefektúra szerint nem mindenben tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat a szemét-ügyben

Nem tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat, amikor a szemétgondok megoldására hívta össze a városi tanácsot, így az akkor elfogadott határozatot nem lehet alkalmazni. Marosvásárhelye közben egyre szemetesebb.

Simon Virág 2026. június 05., 20:592026. június 05., 20:59

Bár úgy tűnt, hogy ha az elvártnál lassabban, de jövő hét elejére megoldódik Marosvásárhelyi az utcai sepregetés és a szemeteskukák ürítésének kérdése, a prefektúra megtámadta a megoldás nyújtó határozatot, így azt nem lehet alkalmazni. Hirdetés Mint korábban beszámoltunk róla a városvezetés, a közterület-rendezési igazgatóság már tavaly tudta, hogy idén februárban lejár az utcai szemétszolgáltatási szerződés és ki kell választani azt a céget, aki takarítja a közterületet, sepreget, üríti az utcai szemeteskukákat.

A versenytárgyalást azonban nem hirdették meg, a szerződés lejárt, a cég köteles volt még kilencven napot takarítani, ez a határidő is lejárt május huszadikán.

A városi tanács elfogatott egy ideiglenes megoldást, amely alapján a városvezetés által kiválasztott cégektől ajánlatot kérnek és, aki a legjobb ajánlatot küldi, azzal ideiglenes szerződést kötnek. Ez a folyamat az elmúlt napokban zajlott le, és a polgármester korában azt ígérte, hogy legkésőbb június 8-től tisztább lesz a város.

Egyre több ilyen kuka vár városszerte Fotó: Haáz Vince

Nem tartották be a törvényes előírásokat A Barabási Antal Szabolcs által vezetett prefektúra azonban törvényességi aggályok miatt érvénytelenítette a megoldást kínáló helyi tanácsi határozatot, így azt nem lehet életbe ültetni. A prefektus, a Székelyhonnak elmondta, hogy

a szemétgondokról tudomása volt a városvezetésnek és az illetékes szakosztályának, ezért nem volt indokolt ezt a kérdést sürgősségi eljárás keretében tárgyalni.

Barabási Antal Szabolcs: mindenki érdeke, hogy tiszta legyen Marosvásárhely Fotó: Haáz Vince

Ugyanakkor a városvezetés először május 19-re hívta össze a helyi tanácsot, majd azt az ülést lemondta és május 20-ra egy újabb ülést hívott össze, de közben módosította a választott képviselők elé tárt tervezetet. A városvezetés megsértette a közigazgatási törvénykönyv 134. és 135. cikkében foglalt rendelkezéseket, amelyek a helyi tanács üléseinek összehívására, az előterjesztések megfelelő indokolására, valamint a tanácsosok teljes körű tájékoztatásának biztosítására vonatkoznak. Mi a megoldás? Barabási Antal Szabolcs prefektus pénteken a Székelyhonnak kihangsúlyozta:

a jelzett gondokat rövid távon meg lehet oldani és azt várják a marosvásárhelyi városvezetésről, hogy ezt tegye meg.

Fotó: Haáz Vince

Most, a törvény betartásával kell meghirdetni és megtartani a tanácsülést. Mindaddig a városnak lehetősége van még egy hónapra meghosszabbítani a szerződést a korábbi szolgáltatóval, illetve harminc napra köthet egy új szolgáltatóval szerződést. Közben a jelzett hibákat ki kell javítani, és a direkt tárgyalást az előírásokat betartva megtartani.

Az az érdekünk, hogy mihamarabb megoldódjon a szemétgond Marosvásárhelyen és újra tiszta legyen a város”