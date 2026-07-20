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Magyar Péter: legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat

• Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

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Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Facebook-oldalán.

Székelyhon

2026. július 20., 19:152026. július 20., 19:15

Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény – rögzítette a kormányfő az egyik posztjához fűzött kommentjében.

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Magyar Péter megjegyezte: nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra.

A Tisza volt az első párt, amely erre kérte az embereket

– idézi a bejegyzést az MTI.

Sulyok Tamás szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását, ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a köztársasági elnöki mandátuma.

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Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény tizenhetedik módosítását szombaton – közölte az államfő a Facebook-oldalán. A módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.

Vasárnap a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek.

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A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják köztársasági elnöknek.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap azt írta, hogy hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.

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Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással – írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán vasárnap, miután a sakkozó megválasztását javasolta köztársasági elnöknek több közéleti szereplő.

Magyarország
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