Magyar Péter: legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat

Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Facebook-oldalán.

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Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény – rögzítette a kormányfő az egyik posztjához fűzött kommentjében.

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Magyar Péter megjegyezte: nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra.