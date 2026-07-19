Máris megvan az első jelölt a köztársasági elnöki tisztségre

A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják köztársasági elnöknek.

Székelyhon 2026. július 19., 20:292026. július 19., 20:29 2026. július 19., 20:322026. július 19., 20:32

Nagy Tímea, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete elnökének vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében az olvasható, hogy a levelet rajta kívül Antall György, Baán László, Barabási Albert-László, Kapu Tibor, Kelemen Barnabás, Kepes András, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, Peták István, Rubik Ernő, Tóth Krisztina és Závada Pál írták alá. Hirdetés A közlemény szerint azért fordultak az Országgyűlés elnökéhez, hogy együtt kezdeményezzék egy, a teljes magyar nemzet egységét megteremtő köztársasági elnök megválasztását.

Történelmi időket élünk, ezért olyan személy megválasztására van szükség, aki a köztársasági elnöki intézmény eredeti céljának megfelelően, képes a nemzet egységét, a nemzeti büszkeséget, a példamutatást, és legfőképpen a nemzet szolgálatát megtestesíteni”

– fogalmaztak. A Forsthoffer Ágnesnek címzett levélben az olvasható, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnését követően Magyarország olyan válaszút elé érkezett, amikor nem csupán új államfőt választ az Országgyűlés, hanem a nemzet kivételes lehetőséget kap az 1989-es rendszerváltozás óta húzódó „átmenet” végleges, megnyugtató lezárására.

Úgy véljük, itt az idő, hogy a magyar alkotmányos demokráciát biztos és konszenzusos alapokra helyezzük”

– tudatták a levél aláírói, akik hozzátették: „meggyőződésünk szerint a jövőbeni stabilitás záloga egy átfogó, széles körű társadalmi és politikai megegyezésen alapuló alkotmányozási folyamat”. Hozzátették: a jelenlegi helyzet különleges alkalom a pártpolitikai érdekek meghaladására.

Polgár Judit személye, életútja tökéletesen testesíti meg mindazt, amire hazánknak most szüksége van: megbecsültsége és az iránta itthon és a nagyvilágban érzett szeretet a pártok felett áll, feddhetetlensége, morális tartása megkérdőjelezhetetlen”