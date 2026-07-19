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Máris megvan az első jelölt a köztársasági elnöki tisztségre

• Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

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A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják köztársasági elnöknek.

Székelyhon

2026. július 19., 20:292026. július 19., 20:29

2026. július 19., 20:322026. július 19., 20:32

Nagy Tímea, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete elnökének vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében az olvasható, hogy a levelet rajta kívül Antall György, Baán László, Barabási Albert-László, Kapu Tibor, Kelemen Barnabás, Kepes András, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, Peták István, Rubik Ernő, Tóth Krisztina és Závada Pál írták alá.

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A közlemény szerint azért fordultak az Országgyűlés elnökéhez, hogy együtt kezdeményezzék egy, a teljes magyar nemzet egységét megteremtő köztársasági elnök megválasztását.

Idézet
Történelmi időket élünk, ezért olyan személy megválasztására van szükség, aki a köztársasági elnöki intézmény eredeti céljának megfelelően, képes a nemzet egységét, a nemzeti büszkeséget, a példamutatást, és legfőképpen a nemzet szolgálatát megtestesíteni”

– fogalmaztak.

A Forsthoffer Ágnesnek címzett levélben az olvasható, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnését követően Magyarország olyan válaszút elé érkezett, amikor nem csupán új államfőt választ az Országgyűlés, hanem a nemzet kivételes lehetőséget kap az 1989-es rendszerváltozás óta húzódó „átmenet” végleges, megnyugtató lezárására.

Idézet
Úgy véljük, itt az idő, hogy a magyar alkotmányos demokráciát biztos és konszenzusos alapokra helyezzük”

– tudatták a levél aláírói, akik hozzátették: „meggyőződésünk szerint a jövőbeni stabilitás záloga egy átfogó, széles körű társadalmi és politikai megegyezésen alapuló alkotmányozási folyamat”.

Hozzátették: a jelenlegi helyzet különleges alkalom a pártpolitikai érdekek meghaladására.

Idézet
Polgár Judit személye, életútja tökéletesen testesíti meg mindazt, amire hazánknak most szüksége van: megbecsültsége és az iránta itthon és a nagyvilágban érzett szeretet a pártok felett áll, feddhetetlensége, morális tartása megkérdőjelezhetetlen”

– közölték az aláírók.

Világklasszis teljesítménye, nemzetközi súlya fontos értéket közvetít: minden idők legjobb női sakkozójaként Magyarország büszkesége, aki a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet, a tehetséget és a kitartást – emlékeztettek, majd hozzáfűzték: „nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén képes helyreállítani és tovább erősíteni hazánk kedvező külföldi megítélését”.

Magyarországnak gyógyulásra van szüksége, ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban – olvasható a levélben.

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Magyarország
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