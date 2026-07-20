Tizenhat megyében pusztítottak a hétvégi viharok

A hétvégén 16 megye 31 településén és Bukarestben avatkoztak be a tűzoltók a viharkárok felszámolására.

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Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) hétfői közleménye szerint a hivatásos tűzoltók 24 házból, 34 udvarról, 37 pincéből és alagsorból, valamint 23 utcáról szivattyúzták ki a vizet. Emellett 19 épület megrongálódott tetőszerkezetéről távolítottak el veszélyes elemeket, és 187 kidőlt fát, valamint hat villanyoszlopot távolítottak el.

A viharokban 98 gépkocsi rongálódott meg.

A legsúlyosabb károk a Prahova megyei Bușteni településen keletkeztek, ahol az 1-es országúton kialakult villámárvíz 30 gépkocsit sodort el. A tűzoltók két embert mentettek ki egy járműből, további tízen saját erejükből jutottak biztonságba.

A heves esőzések és viharok Argeș, Brăila, Kovászna, Dâmbovița, Galac, Hargita, Hunyad, Iași, Ilfov, Máramaros, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea és Vâlcea megyében, valamint Bukarestben okoztak károkat.

Egy embert elsodort az ár, őt sérülésekkel szállították kórházba.

A tűzoltók egy elárasztott házból is kimentettek egy lakót.

A forgalom ideiglenesen négy országúton – az 1-es Prahova megyei, a 71-es Dâmbovița megyei, a 17A Suceava megyei DN17A-n és a 24F Vaslui megyei szakaszán – akadozott az úttesten összegyűlt víz, hordalék és a kidőlt fák miatt.

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A vasúti közlekedést is átmenetileg korlátozni kellett egy fővonalon Voluntari térségében, Ilfov megyében, miután letört ágak zuhantak a felsővezetékre. A szakemberek a helyszínen dolgoztak a hiba elhárításán és a forgalom helyreállításán.

A katasztrófavédelem a hét végén 80 Ro-Alert üzenetet küldött a lakosságnak, többségüket veszélyes meteorológiai jelenségek várható kialakulása miatt.