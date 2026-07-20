Tizenhat megyében pusztítottak a hétvégi viharok

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Fotó: Pinti Attila
A hétvégén 16 megye 31 településén és Bukarestben avatkoztak be a tűzoltók a viharkárok felszámolására.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) hétfői közleménye szerint a hivatásos tűzoltók 24 házból, 34 udvarról, 37 pincéből és alagsorból, valamint 23 utcáról szivattyúzták ki a vizet. Emellett 19 épület megrongálódott tetőszerkezetéről távolítottak el veszélyes elemeket, és 187 kidőlt fát, valamint hat villanyoszlopot távolítottak el.
A heves esőzések és viharok Argeș, Brăila, Kovászna, Dâmbovița, Galac, Hargita, Hunyad, Iași, Ilfov, Máramaros, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea és Vâlcea megyében, valamint Bukarestben okoztak károkat.
A legsúlyosabb károk a Prahova megyei Bușteni településen keletkeztek, ahol az 1-es országúton kialakult villámárvíz 30 gépkocsit sodort el. A tűzoltók két embert mentettek ki egy járműből, további tízen saját erejükből jutottak biztonságba.
A tűzoltók egy elárasztott házból is kimentettek egy lakót.
A forgalom ideiglenesen négy országúton – az 1-es Prahova megyei, a 71-es Dâmbovița megyei, a 17A Suceava megyei DN17A-n és a 24F Vaslui megyei szakaszán – akadozott az úttesten összegyűlt víz, hordalék és a kidőlt fák miatt.
A vasúti közlekedést is átmenetileg korlátozni kellett egy fővonalon Voluntari térségében, Ilfov megyében, miután letört ágak zuhantak a felsővezetékre. A szakemberek a helyszínen dolgoztak a hiba elhárításán és a forgalom helyreállításán.
A katasztrófavédelem a hét végén 80 Ro-Alert üzenetet küldött a lakosságnak, többségüket veszélyes meteorológiai jelenségek várható kialakulása miatt.
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Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az állami egészségügyi dolgozók a közalkalmazotti bértörvény miatt. A munkabeszüntetés 9-től és 11 óráig tart.
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