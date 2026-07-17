Amikor már semmilyen összefogás nem segíthet...

Néhány nappal ezelőtt írtunk arról az összefogásról, amely a gyergyószentmiklósi Szabó Rékáért indult. Szomorú hírt közölt Péter Melinda, Réka édesanyja: a fiatal lány elhunyt. A család kéri, hogy az értük indított gyűjtés már ne folytatódjon.

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A fiatal lányt súlyos állapotban Bukarestben kezelték, családja számára pedig adománygyűjtést szerveztek, hogy enyhítsék a kórházi kezelés idején rájuk nehezedő anyagi terheket.

Az édesanya arra kérte szerkesztőségünket, hogy tolmácsoljuk köszönetét mindazoknak, akik az elmúlt napokban bármilyen módon a család mellett álltak. Sokat jelentett számukra az a szeretet, együttérzés, lelki támasz és segítő szándék, amelyet a közösségtől kaptak ezekben a nehéz napokban.

Egyben arra is kéri azokat, akik a korábban meghirdetett adománygyűjtéshez még csatlakozni szerettek volna, hogy már ne folytassák ezt.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.