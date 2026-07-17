Romániában az egyik legmagasabb a százezer lakosra jutó bírák száma az EU-ban

Az Európai Unióban 2024-ben átlagosan 15,7 bíró jutott százezer lakosra, szemben a 2014-es 17,7 bíróval – derül ki az Eurostat pénteken, a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás napja alkalmából közzétett adataiból.

Székelyhon 2026. július 17., 14:542026. július 17., 14:54

A tagállamok közül Horvátországban (43,3), Szlovéniában (40,2), Luxemburgban (36), Bulgáriában (35,4) és Romániában (35,3) jut a legtöbb bíró százezer lakosra. Hirdetés A rangsor másik végén Írország áll, ahol 2024-ben mindössze 3,6 bíró jutott százezer főre. Ezt Ausztria (4,3), Spanyolország (6,2), Csehország (6,7) és Olaszország (7,9) követi – ismerteti az Agerpres. Romániában az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt a bírák száma:

míg 2015-ben 22,67 bíró jutott százezer lakosra, addig 2024-ben ez a mutató 35,31-re emelkedett.

A nemek szerinti megoszlás azt mutatja, hogy az uniós tagállamok csaknem mindegyikében a nők vannak többségben a bírák között. Csak Írországban magasabb a férfi bírák aránya (56,4 százalék), mint a nőké (43,6 százalék): ott 110 férfi és 85 női bíró dolgozik.

Romániában a 6732 bíróból 2331 férfi, 4401 pedig nő.