Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció az EU tagállamai közül

Júniusban 2,9 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban a májusi 3,3 százalékról; a tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 9,2 százalék – derül ki az Eurostat pénteken közzétett adataiból.

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Az uniós tagországok közül a legalacsonyabb éves inflációt Svédországban (1 százalék), Csehországban (1,1 százalék) és Dániában (1,8 százalék), a legmagasabbat Romániában (9,2 százalék), Litvániában (5,4 százalék) és Bulgáriában (5,2 százalék) mérték – ismerteti az Agerpres .

A májusi helyzethez képest az éves infláció 22 tagállamban csökkent – köztük Romániában is, ahol 9,7 százalékról 9,2 százalékra mérséklődött –, két tagállamban nőtt, három tagállamban pedig stagnált.

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Az euróövezetben az éves infláció júniusban 2,8 százalékra csökkent a májusi 3,2 százalékról. Az Eurostat szerint a legnagyobb mértékben a szolgáltatások árának növekedése járult hozzá az inflációhoz, ezt követte az energia, valamint az élelmiszerek, az alkohol és a dohánytermékek drágulása.

Romániában az Országos Statisztikai Intézet (INS) korábban közölt adatai szerint az infláció júniusban 10,4 százalékra csökkent a májusi 10,9 százalékról.