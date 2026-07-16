Örök nyugalomra helyezték Szilágyi Tibor színművészt

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI
Családja, pályatársai, barátai és tisztelői vettek végső búcsút csütörtökön Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésztől a Farkasréti temetőben Budapesten.
2026. július 16., 20:152026. július 16., 20:15
2026. július 16., 20:182026. július 16., 20:18
A színművész családja körében, 83 éves korában hunyt el július 2-án. Szilágyi Tibort a művész parcellában helyezték végső nyugalomra.
Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész – tudatta felesége pénteken az MTI-vel.
A család nevében búcsúzók mellett Szinetár Miklós Kossuth-díjas rendező és Rudolf Péter Kossuth-díjas színész, rendező, a Vígszínház igazgatója is felidézte emlékeit Szilágyi Tiborról.
Szinetár Miklós mesélt a soproni évekről, a közös színpadi eseményekről. A rendező szerint Szilágyi Tibornak egyszerre volt humora és egyszerre volt drámája.
– fűzte hozzá az MTI beszámolója szerint.
Szilágyi Tibor rendezőként szerette a színészeket, az embereket,
– hangsúlyozta Szinetár Miklós.
Rudolf Péter felidézte Szilágyi Tibor jellegzetes rötyögését, öblös hangját, és hogy mindig betöltötte a teret.
– hangsúlyozta, hozzátéve: tudott elesett és jelentős, kiszolgáltatott és fenyegető is lenni.
Rudolf Péter Weöres Sándor gondolataival és a Szevasz, Oszi bácsi! köszönéssel búcsúzott Szilágyi Tibortól.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI
A búcsúztatón József Attila Kész a leltár és Levegőt! című verse hangzott el, a sírnál pedig Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész Görgey Gábor gondolataival emlékezett.
Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályafutása alatt több jelentős vidéki és budapesti társulat, többek között a kecskeméti Katona József Színház, a veszprémi Petőfi Színház, a Thália Színház, a József Attila Színház, a Nemzeti Színház, a Vígszínház és az Új Színház művésze is volt. A Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatójaként, majd a Budapesti Kamaraszínház tagjaként is dolgozott.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI
Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig,
Szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja.
Munkásságáért 1975-ben Jászai Mari-díjat, 1982-ben érdemes művész, 1987-ben kiváló művész címet kapott, 2007-ben Kossuth-díjjal tüntették ki erőteljes színészi alakításaiért és rendezői munkássága elismeréseként.
A legfőbb ügyészség vádat emelt csütörtökön Diana Șoșoacă EP-képviselő ellen négy rendbéli jogellenes fogvatartás miatt, miután 2021 decemberében bezárt az irodájába egy olasz újságírónőt és televíziós stábját, akik interjút akartak készíteni vele.
Megrongálódott egy ingatlan kerítése, két közlekedési tábla, valamint egy gázvezeték a csütörtök reggel Lemhénynél történt balesetben – közölte a rendőrség.
Jóváhagyta Gyergyószentmiklós önkormányzata a Csíky-kert rendbetétléről szóló finanszírozási szerződést, és döntött a Virág negyed északi részének rendezéséhez szükséges telekkönyvi módosításról is.
A bukaresti nyugdíjpénztárnál és további 29 helyszínen egy nyugdíjcsalással kapcsolatos ügyben szerdán végrehajtott házkutatások nyomán hét személyt őrizetbe vettek, további 13-at hatósági felügyelet alá helyeztek – közölte csütörtökön rendőrség.
Ráduly János néprajzkutatótól, írótól, költőtől, műfordítótól, rovásírás-kutatótól, népmesegyűjtőtől búcsúzik közösségi oldalán Kibéd község önkormányzata.
Sétálni indult Sepsiszentgyörgy főterére, de nem tért vissza az elhelyezési központba az a két lány, akit most a rendőrséggel kerestetnek.
Felújítása után ismét látogatható a gernyeszegi Teleki-kastély, amelyet az elmúlt három évben restauráltak uniós forrásból. A csütörtöki bejáráson Teleki Kálmán gróf mutatta be az épületet, ahol a felújítás során az eredeti értékek megőrzésére törekedtek.
Marosvásárhelyen javában zajlik a városháza által megszervezett ingyenes ivartalanítás. Két rendelőben várják a kutyákat, cicákat.
Az alkotmánybíróság csütörtökön szeptember 23-ára halasztotta Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök július elején benyújtott beadványának tárgyalását.
Száz éve született meg báró Kemény János kezdeményezésére a legendás helikoni íróközösség, az első találkozót 1926 júliusában tartották a Kemény-kastélyban. A jubileum alkalmából háromnapos rendezvénysorozatot szerveznek.