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Örök nyugalomra helyezték Szilágyi Tibor színművészt

• Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

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Családja, pályatársai, barátai és tisztelői vettek végső búcsút csütörtökön Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésztől a Farkasréti temetőben Budapesten.

Székelyhon

2026. július 16., 20:152026. július 16., 20:15

2026. július 16., 20:182026. július 16., 20:18

A színművész családja körében, 83 éves korában hunyt el július 2-án. Szilágyi Tibort a művész parcellában helyezték végső nyugalomra.

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Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész
Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész

Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész – tudatta felesége pénteken az MTI-vel.

A család nevében búcsúzók mellett Szinetár Miklós Kossuth-díjas rendező és Rudolf Péter Kossuth-díjas színész, rendező, a Vígszínház igazgatója is felidézte emlékeit Szilágyi Tiborról.

Szinetár Miklós mesélt a soproni évekről, a közös színpadi eseményekről. A rendező szerint Szilágyi Tibornak egyszerre volt humora és egyszerre volt drámája.

Idézet
Olyan volt, mint a legnagyobbak, mint például Laurence Olivier, aki egyik nap Hamletet játszott, másnap pedig kabaréban lépett fel”

– fűzte hozzá az MTI beszámolója szerint.

Szilágyi Tibor rendezőként szerette a színészeket, az embereket,

a világban érezte jól magát, szeretett élni

– hangsúlyozta Szinetár Miklós.

Rudolf Péter felidézte Szilágyi Tibor jellegzetes rötyögését, öblös hangját, és hogy mindig betöltötte a teret.

Az ország minden szegletében játszott, énekelt, verselt, igazgatott, a legnagyobbakkal forgatott

– hangsúlyozta, hozzátéve: tudott elesett és jelentős, kiszolgáltatott és fenyegető is lenni.

Rudolf Péter Weöres Sándor gondolataival és a Szevasz, Oszi bácsi! köszönéssel búcsúzott Szilágyi Tibortól.

• Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Galéria

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A búcsúztatón József Attila Kész a leltár és Levegőt! című verse hangzott el, a sírnál pedig Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész Görgey Gábor gondolataival emlékezett.

Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályafutása alatt több jelentős vidéki és budapesti társulat, többek között a kecskeméti Katona József Színház, a veszprémi Petőfi Színház, a Thália Színház, a József Attila Színház, a Nemzeti Színház, a Vígszínház és az Új Színház művésze is volt. A Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatójaként, majd a Budapesti Kamaraszínház tagjaként is dolgozott.

• Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Galéria

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig,

több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást.

Szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja.

Munkásságáért 1975-ben Jászai Mari-díjat, 1982-ben érdemes művész, 1987-ben kiváló művész címet kapott, 2007-ben Kossuth-díjjal tüntették ki erőteljes színészi alakításaiért és rendezői munkássága elismeréseként.

Magyarország
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