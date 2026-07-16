Megtalálták a Sepsiszentgyörgyről eltűnt kiskorúakat

Sétálni indult Sepsiszentgyörgy főterére, de nem tért vissza az elhelyezési központba az a két lány, akit most a rendőrséggel kerestetnek.

Székelyhon 2026. július 16., 17:472026. július 16., 17:47 2026. július 16., 19:482026. július 16., 19:48

A Kovászna megyei rendőrséget csütörtökön délután fél négykor értesítette egy ideiglenes befogadó központ felügyelője, hogy két bentlakó nem jött haza. Mint a sajtóirodától kapott adatokból kiderül

a 15 éves Szabó Csilla és a 12 éves Lepădat Maria Cleopatra Sepsiszentgyörgyön, a belvárosba ment sétálni csütörtökön fél háromkor és azóta nem látták őket.

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Lepădat Maria Cleopatra Fotó: Kovászna megyei rendőrség

A rendőrség a lakosság segítségét is kéri, hogy minél előbb megtalálják őket. Aki látja őket vagy tudja, hol tartózkodhatnak jelezze az 112-es sürgősségi hívószámon.