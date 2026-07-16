Három tényező emelheti ismét 10 lej fölé a gázolaj árát

Szeptemberre meghaladhatja a 10 lejt a gázolaj literenkénti ára Romániában, ha tovább súlyosbodik a Perzsa-öböl térségében kialakult konfliktus, emelkedik a kőolaj világpiaci ára, és erősödik a dollár a lejjel szemben – áll az Intelligens Energia Egyesület (AEI) csütörtökön közzétett elemzésében.

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Az egyesület elnöke, Dumitru Chisăliță szerint rövid távon nem várható jelentős üzemanyagár-emelkedés Romániában. A Brent kőolaj hordónkénti ára a következő két hétben várhatóan 85–90 dollár között mozog majd, a Hormuzi-szoros forgalmának tartós zavarai, az iráni export korlátozása vagy a közel-keleti konfliktus esetleges kiterjedése jelentős áremelkedést idézhet elő – írja az Agerpres.

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Az AEI alapforgatókönyve szerint

a következő hetekben a benzin literenkénti ára 8,75–8,80 lej, a gázolajé pedig 9,60–9,70 lej között fog mozogni;

egy hónapon belül a benzin literenkénti ára elérheti a 9,00–9,10 lejt, míg a gázolajé a 9,90–10,00 lejt;

ha a geopolitikai feszültségek elhúzódnak két hónapig, az egyesület szerint a benzin literenkénti ára 9,10–9,40 lej, a gázolajé pedig 10,05–10,25 lej között alakulhat.

Az AEI becslése szerint

55 százalék a valószínűsége annak, hogy a gázolaj literenkénti ára 9,70 és 9,90 lej között alakul,

30 százalék az esélye a 10,05–10,25 lejes ársávnak,

és 15 százalékos esélyt látnak arra, hogy a gázolaj ára 10,25 lej fölé emelkedjen.

Utóbbi forgatókönyv csak jelentős katonai eszkaláció és a globális kőolajellátás súlyos zavarai esetén valósulhat meg – tették hozzá.

Chisăliță hangsúlyozta, hogy a romániai üzemanyagárakat nemcsak a kőolaj ára, hanem a dollár árfolyama is jelentősen befolyásolja. „Ha mindkettő tovább emelkedik, miközben a Perzsa-öböl térségében fokozódnak a feszültségek, akkor