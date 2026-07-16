Két éve pontosan ebben az időszakban volt az emlékezetesen nagy kánikula

Csíkszeredában is elviselhetetlen volt napközben a hőség, noha éjszakánként kissé felfrissült a város. Archív

Két évvel ezelőtt, pontosan ebben az időszakban volt az egyik leghosszabb és legintenzívebb hőhullám Romániában, az időjárási feljegyzések óta – emlékeztet a Meteoplus.

Székelyhon 2026. július 16., 14:542026. július 16., 14:54

2024. július 6. és 18. között a napi csúcshőmérsékletek szinte állandóan 35 Celsius-fok felett maradtak, egyes régiókban pedig a szélsőséges hőség a hónap végéig kitartott. A legnehezebb időszak július 13. és 18. között volt, amikor

hat egymást követő napon vörös hőségriasztás volt érvényben Romániában.

Ezeken a napokon az árnyékban mért hőmérséklet megközelítette a 42 fokot, a trópusi éjszakák és a rendkívül erős hőérzet pedig ezt az időszakot az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb hőhullámává tették. Székelyföldön is elviselhetetlen volt a kánikula, több helyen is érvényben volt legmagasabb fokú hőségriasztás. Hirdetés Országszerte több ezren hívták a 112-t a kánikula legnehezebb napjain, többek között súlyos légzési problémák, közterületen elesett, eszméletlen vagy rosszulléttel küzdő személyek, az extrém hőség okozta balesetek vagy orvosi vészhelyzetek miatt kértek segítséget. A több napig is kitartó hőhullámban többen meghaltak, sokan eszméletlen állapotban kerültek kórházba Romániában, miután hőgutát kaptak.

A hőség mellett ugyanakkor a szárazsággal is meg kellett küzdeni Székelyföldön,