Két éve pontosan ebben az időszakban volt az emlékezetesen nagy kánikula

Csíkszeredában is elviselhetetlen volt napközben a hőség, noha éjszakánként kissé felfrissült a város. Archív
Fotó: Pinti Attila
Két évvel ezelőtt, pontosan ebben az időszakban volt az egyik leghosszabb és legintenzívebb hőhullám Romániában, az időjárási feljegyzések óta – emlékeztet a Meteoplus.
2024. július 6. és 18. között a napi csúcshőmérsékletek szinte állandóan 35 Celsius-fok felett maradtak, egyes régiókban pedig a szélsőséges hőség a hónap végéig kitartott.
A legnehezebb időszak július 13. és 18. között volt, amikor
Ezeken a napokon az árnyékban mért hőmérséklet megközelítette a 42 fokot, a trópusi éjszakák és a rendkívül erős hőérzet pedig ezt az időszakot az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb hőhullámává tették.
Székelyföldön is elviselhetetlen volt a kánikula, több helyen is érvényben volt legmagasabb fokú hőségriasztás.
Országszerte több ezren hívták a 112-t a kánikula legnehezebb napjain, többek között súlyos légzési problémák, közterületen elesett, eszméletlen vagy rosszulléttel küzdő személyek, az extrém hőség okozta balesetek vagy orvosi vészhelyzetek miatt kértek segítséget. A több napig is kitartó hőhullámban többen meghaltak, sokan eszméletlen állapotban kerültek kórházba Romániában, miután hőgutát kaptak.
a Nagy-Küküllő vízszintje ijesztően leapadt, és ritkán látott mederrészek bukkantak elő Székelyudvarhelyen. Több településen ivóvízhiánnyal küzdöttek, és csak program szerint biztosították a szolgáltatást.
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