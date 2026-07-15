Eurómilliókat nem fog kapni Parajd, esetleg néhány százezret

Fotó: Pinti Attila
Gyököt kell vonni a Parajddal kapcsolatos eurómilliós politikusi bejelentésekből: a bányakatasztrófa által sújtott sóvidéki település az Európai Unió Szolidaritási Alapjából nemrég megítélt 14,3 millió euró töredékét kaphatja meg.
Egyik politikus túlszárnyalta a másikat az elmúlt napokban, csak hogy hangosabb legyen a közösségi médiában.
Winkler Gyula, az RMDSZ európai uniós parlamenti képviselője például ezt írta: „Az uniós támogatásból Parajdon a tönkrement infrastruktúra újjáépítését, valamint az árvíz következményeinek elhárítását finanszírozzák”.
Több millió eurót kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Parajd – számolt be kedden Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő.
Vincze Lóránt, az RMDSZ másik európai uniós parlamenti képviselője így fogalmazott:
Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korond-patak által elárasztott parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására.
Mindkét politikus igazat írt, csakhogy az ördög a részletekben rejlik. Biró Barna Botondot, Hargita Megye Tanácsának elnökét arra kértük, hogy tisztázzuk a dolgokat: Parajd mennyi pénzt fog kapni az Európai Unió Szolidaritási Alapjából? És azt mire költheti?
– hűtötte le az optimizmust a tanácselnök, aki részleteibe menően elmagyarázta, hogy mi rejtőzik az elmúlt napokban a román, a romániai magyar és a magyarországi médiát is elárasztó hírek mögött.
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke: óriási felelősségük van azoknak, akik Parajd esetében nyilatkoznak
Fotó: Borbély Fanni
Nos, van az Európai Uniónak egy Szolidaritási Alapja (EUSF), amely természeti katasztrófák – például árvizek – utáni azonnali helyreállítást, a kritikus infrastruktúrák újjáépítését és a mentési költségek fedezését támogatja. Románia 570 millió euró kárt jelentett be az Európai Uniónak a 2025. május 27.-június 10. közötti időszakra (ekkor volt például a parajdi katasztrófa és a háromszéki árvíz),
„Tudni kell, hogy ebből a szolidaritási alapból idén eddig összesen 144 millió euró támogatás kifizetésére tettek hivatalos javaslatot a tagállamok számára a 2025-ös évben elszenvedett pusztító természeti katasztrófák helyreállítási munkálataira” – jelezte a tanácselnök.
A keretösszeg az alábbiak szerint oszlik meg az érintett országok között:
Spanyolországnak 121 millió euró (a 2025 augusztusi erdőtüzek okozta károk felszámolására);
Romániának 14,3 millió euró (a 2025. május végi súlyos árvizek utáni helyreállítási és újjáépítési feladatok támogatására);
Ciprusnak 9 millió euró (a 2025 júliusában tomboló erdőtüzek következményeinek enyhítésére, szintén kapott már előleget).
Fotó: Pinti Attila
„Félrevezetők azok a hírek Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi minisztertől, Bogdan Ivan energiaügyi minisztertől, Vincze Lóránttól és Winkler Gyulától, miszerint
– húzta alá Bíró Barna Botond.
„Ha már itt tartunk, épp szerdán volt a kormányfőtitkárságnak egy videókonferenciája, ahol bemutatták nekünk a szolidaritási alappal kapcsolatos híreket. Amikor rákérdeztem, hogy Parajd mit fog kapni, rögtön jelezték:
Akkor mire lehet elkölteni a 14,3 millió eurót? – kérdeztük.
Fotó: Pinti Attila
„A 14,3 millió eurós támogatásból Románia kizárólag a hatóságok által végzett azonnali vészhelyzeti és helyreállítási munkálatokat finanszírozhatja. Magánszemélyek vagy vállalkozások közvetlen kártalanítására ez a keret nem használható fel. Ha rátérünk Parajd esetére, akkor a parajdi sóbánya katasztrófa sújtotta övezetében az árvíz által megrongált kritikus infrastruktúra újjáépítése és az áramellátás helyreállítása finanszírozható.
– fogalmazott.
Ráadásul itt három fejlesztési régió fog kapni ebből a pénzből: a Közép-romániai Régió, az Északkelet-romániai Régió és a Dél-Muntenia Régió. Tehát összesen
„Csak egy példa: az országos vízügyi hatóság a tavaly elvégzett helyreállítási munkálatai után visszakaphat ebből pénzt, akárcsak a Salrom állami sóipari társaság. És nagyon fontos, hogy nem új fejlesztésekről, illetve beruházásokról van szó”.
Fotó: Pinti Attila
Mivel Székelyföld esetében Hargita megye mellett a szomszédos megyék infrastruktúrája is komoly károkat szenvedett a tavalyi árvízkor, így
Egyébként úgy tudjuk, hogy több katasztrófa sújtotta Kovászna megyei település önkormányzata nyújtott be kárrendezési igényt a megrongálódott helyi utak és hidak újjáépítésére. Maros megyében pedig a Kis-Küküllő és a Maros folyó menti védművek megerősítésére az érintett folyószakaszokért felelős vízügyi igazgatóságok kértek forrásokat.
Fotó: Kozán István
„Beszéltem a parajdi polgármesterrel és abban maradtunk, hogy
Ezeket az összegeket ebből az alapból visszaigényelhetik. De ha Maros megyei vízügyi igazgatóság is számlákkal tudja bizonyítani, hogy mennyibe került tavaly azoknak az ipari pompáknak a használata, amikkel hónapokon át szivattyúzták a vizet a bányából, akkor ezt az összeget ő is visszaigényelheti” – hozott fel példákat a megyei önkormányzat elnöke.
„Ezeknek tudatában nagyon túlzó és félrevezető azt érzékeltetni a politikum részéről, hogy Parajd jelentős mennyiségű pénzt fog kapni. Óriási felelősségük van azoknak, akik Parajd esetében nyilatkoznak, hiszen délibábokkal hitegetik a szerencsétlenül járt embereket és azt a közösséget, amely tavaly óta nem tudja tervezni a jövőjét.
Summa summarum: valóban kaphat Parajd is ebből az összegből, de nem olyan beruházásra, ami a jövő építését jelenti” – zárta Bíró Barna Botond.
Fotó: Pinti Attila
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