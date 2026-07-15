Románia sereghajtó az EU-ban: a fiatalok alig fele rendelkezik alapvető digitális készségekkel

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Az Európai Unióban a 16–24 évesek csaknem háromnegyede rendelkezik legalább alapszintű digitális készségekkel, Románia azonban továbbra is az utolsók között szerepel: csak Bulgáriát előzi meg az Eurostat friss felmérése szerint.
Az Európai Unió 16–24 év közötti lakosságának 74,6 százaléka rendelkezett legalább alapszintű digitális készségekkel 2025-ben – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.
A tagállamok rangsorát Dánia vezeti, ahol a fiatalok 92,1 százaléka rendelkezik alapvető digitális ismeretekkel. A második helyen Csehország áll 91,7 százalékkal, a harmadikon pedig Málta 91,5 százalékkal.
Ennél rosszabb eredményt csak Bulgária ért el, ahol ez az arány 52,81 százalék. Az Eurostat adatai szerint uniós szinten a fiatal nők valamivel jobb eredményt értek el ezen a téren, mint a férfiak.
A 16–24 éves lányok 75,9 százaléka rendelkezett alapvető digitális készségekkel, míg a fiúknál ez az arány 73,3 százalék volt.
Románia ugyanakkor azon öt tagállam közé tartozik, ahol éppen a fiúk teljesítettek jobban. A 16–24 éves romániai fiúk körében 4 százalékponttal magasabb az alapvető digitális készségekkel rendelkezők aránya, mint a lányoknál. Az EU-ban ennél nagyobb különbséget csak Máltán mértek, ahol a fiúk előnye 4,6 százalékpont.
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