Az OLT PART Fesztivál első fellépői. A szakmai programok után este a kikapcsolódásé lesz a főszerep

Először rendezik meg Csíkszeredában augusztus 21–23. között az OLT PART Pet Friendly Fesztivált, amely nem csupán egy nyári szabadtéri rendezvény lesz, hanem egy olyan közösségi kezdeményezés, amely a felelős állattartás, a családi kikapcsolódás és a természetközeli élmények köré épül.

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Az OLT PART Pet Friendly Fesztivál ötlete Sebestyén Kingától, a Kangoo Jumps Romania alapító tulajdonosától származik, aki hosszú évek óta az egészséges életmód, a mozgás és a közösségi sportesemények egyik meghatározó alakja. Számos nemzetközi rendezvény, sportesemény és világrekord fűződik a nevéhez. Most ugyanezzel az elkötelezettséggel fordul a felelős kutyatartás és a kutyabarát közösségek építése felé. A kutya is családtag Az OLT PART egyik legfontosabb üzenete, hogy a kutyák ma már sok családban nem egyszerű háziállatok, hanem valódi családtagok. Éppen ezért természetes igény, hogy gazdáikkal együtt vehessenek részt közösségi programokon, rendezvényeken vagy akár vendéglátóhelyeken. Ehhez azonban nemcsak a kutyáknak kell megfelelő nevelést kapniuk, hanem a társadalomnak is fel kell készülnie egy kutyabarát szemlélet kialakítására. A vendéglátóhelyeknek, a közlekedési szolgáltatóknak, a közintézményeknek és természetesen a gazdiknak is közös felelősségük, hogy a kutyák kulturáltan és biztonságosan tudjanak jelen lenni a közösségi terekben. Ahogyan gyermekeinket is megtanítjuk a társadalmi együttélés szabályaira, ugyanúgy kutyáink számára is fontos a megfelelő szocializáció és viselkedési kultúra.

Az OLT PART Fesztiválon megszerezhető lesz a Good Dog Card, amely annak bizonyítéka, hogy egy kutya és gazdája felelősségteljes, jól felkészült párost alkotnak, készen a közösségi együttélésre Fotó: One Big Jump

One Big Jump és a Good Dog Card Az OLT PART Fesztivál szakmai hátterét a One Big Jump Egyesület biztosítja. A One Big Jump egy országos közösségi kezdeményezés, amely a felelős állattartásra, a jól nevelt kutyákra és a biztonságos közösségi együttélésre épül. A program központi eleme a Good Dog Card, egy viselkedésalapú rendszer, amely segíti, hogy a megfelelően szocializált kutyák biztonságosan jelen lehessenek: köztereken,

rendezvényeken,

vendéglátóhelyeken,

valamint a tömegközlekedésben. A cél egy valóban Pet Friendly, azaz állatbarát Csíkszereda, ahol a városi élet, a turizmus és a kutyás közösségek harmonikusan kapcsolódnak össze. A kezdeményezés egyszerre jelent edukációt, közösségépítést és egy modernebb, nyitottabb városi szemlélet kialakítását. Egy új fesztiválhelyszín születik A fesztivál helyszíne már önmagában is különleges. Egy csíkszeredai vállalkozó felajánlásának köszönhetően az esemény az Olt partján, a zsögödfürdői strand bejáratával szemben valósul meg. A természetközeli területen kialakításra kerül: kemping,

folyóparti pihenőtér,

kis tó,

csónakázási lehetőség,

családi piknikhelyek,

valamint egy új közösségi fesztiváltér. A szervezők célja, hogy hosszú távon egy olyan helyszín jöjjön létre, amely egész évben alkalmas családi és közösségi programok megrendezésére.

Az OLT PART egyszerre kínál kikapcsolódást, tanulási lehetőséget és közösségi élményt Fotó: OLT PART Fesztivál

Három nap élmény minden generációnak A fesztivál augusztus 21-én nyitja meg kapuit. Az első napon a látogatók megismerhetik az új helyszínt, piknikezhetnek, kikapcsolódhatnak a természetben, majd az estét egy hangulatos DJ-program zárja. Augusztus 22–23-án már egész napos programok várják a családokat: gyermekfoglalkozások,

kreatív workshopok,

sport- és mozgásprogramok,

kutyás bemutatók,

kutyakiképzők,

állatorvosok,

szakmai előadások,

kutyás egyesületek bemutatkozása,

finom ételek és italok,

valamint esti koncertek és fesztiválhangulat. Az OLT PART egyszerre kínál kikapcsolódást, tanulási lehetőséget és közösségi élményt. Kedvezmények a látogatóknak Jegyek az inTime rendszeren keresztül vásárolhatók. A szervezők ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a fesztivál mindenki számára elérhető legyen. Ezért: a regisztrált kutyával érkező látogatók kedvezményben részesülnek,

a 12 év alatti gyermekek számára a belépés ingyenes,

a nyugdíjasok félárú jegyet válthatnak,

a mozgássérült vagy kísérőre szoruló látogatók számára a belépés ingyenes, kísérőjük pedig kedvezményes jeggyel vehet részt az eseményen. Egy új közösség kezdete Az OLT PART nem csupán egy hétvégi fesztivál. A szervezők célja egy olyan hosszú távú közösségi kezdeményezés elindítása, amely hozzájárul Csíkszereda kutyabarát várossá válásához, erősíti a családi programkínálatot, támogatja a felelős állattartást, és egy új, természetközeli találkozóhelyet hoz létre a város és a térség lakói számára.

OLT PART – Köss ki nálunk!

További információk és a részletes program a One Big Jump és az OLT PART Fesztivál Facebook- és Instagram-oldalain, valamint a hivatalos weboldalon érhetők el.