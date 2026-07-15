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OLT PART – Köss ki nálunk! Egy új család- és kutyabarát fesztivál születik Csíkszeredában Pr-cikk

Az OLT PART Fesztivál első fellépői. A szakmai programok után este a kikapcsolódásé lesz a főszerep • Fotó: OLT PART Fesztivál

Az OLT PART Fesztivál első fellépői. A szakmai programok után este a kikapcsolódásé lesz a főszerep

Fotó: OLT PART Fesztivál

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Először rendezik meg Csíkszeredában augusztus 21–23. között az OLT PART Pet Friendly Fesztivált, amely nem csupán egy nyári szabadtéri rendezvény lesz, hanem egy olyan közösségi kezdeményezés, amely a felelős állattartás, a családi kikapcsolódás és a természetközeli élmények köré épül.

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2026. július 15., 12:152026. július 15., 12:15

2026. július 15., 12:392026. július 15., 12:39

Az OLT PART Pet Friendly Fesztivál ötlete Sebestyén Kingától, a Kangoo Jumps Romania alapító tulajdonosától származik, aki hosszú évek óta az egészséges életmód, a mozgás és a közösségi sportesemények egyik meghatározó alakja. Számos nemzetközi rendezvény, sportesemény és világrekord fűződik a nevéhez. Most ugyanezzel az elkötelezettséggel fordul a felelős kutyatartás és a kutyabarát közösségek építése felé.

A kutya is családtag

Az OLT PART egyik legfontosabb üzenete, hogy a kutyák ma már sok családban nem egyszerű háziállatok, hanem valódi családtagok. Éppen ezért természetes igény, hogy gazdáikkal együtt vehessenek részt közösségi programokon, rendezvényeken vagy akár vendéglátóhelyeken.

Ehhez azonban nemcsak a kutyáknak kell megfelelő nevelést kapniuk, hanem a társadalomnak is fel kell készülnie egy kutyabarát szemlélet kialakítására. A vendéglátóhelyeknek, a közlekedési szolgáltatóknak, a közintézményeknek és természetesen a gazdiknak is közös felelősségük, hogy a kutyák kulturáltan és biztonságosan tudjanak jelen lenni a közösségi terekben.

Ahogyan gyermekeinket is megtanítjuk a társadalmi együttélés szabályaira, ugyanúgy kutyáink számára is fontos a megfelelő szocializáció és viselkedési kultúra.

Az OLT PART Fesztiválon megszerezhető lesz a Good Dog Card, amely annak bizonyítéka, hogy egy kutya és gazdája felelősségteljes, jól felkészült párost alkotnak, készen a közösségi együttélésre • Fotó: One Big Jump Galéria

Az OLT PART Fesztiválon megszerezhető lesz a Good Dog Card, amely annak bizonyítéka, hogy egy kutya és gazdája felelősségteljes, jól felkészült párost alkotnak, készen a közösségi együttélésre

Fotó: One Big Jump

One Big Jump és a Good Dog Card

Az OLT PART Fesztivál szakmai hátterét a One Big Jump Egyesület biztosítja. A One Big Jump egy országos közösségi kezdeményezés, amely a felelős állattartásra, a jól nevelt kutyákra és a biztonságos közösségi együttélésre épül.

A program központi eleme a Good Dog Card, egy viselkedésalapú rendszer, amely segíti, hogy a megfelelően szocializált kutyák biztonságosan jelen lehessenek:

  • köztereken,

  • rendezvényeken,

  • vendéglátóhelyeken,

  • valamint a tömegközlekedésben.

A cél egy valóban Pet Friendly, azaz állatbarát Csíkszereda, ahol a városi élet, a turizmus és a kutyás közösségek harmonikusan kapcsolódnak össze. A kezdeményezés egyszerre jelent edukációt, közösségépítést és egy modernebb, nyitottabb városi szemlélet kialakítását.

Egy új fesztiválhelyszín születik

A fesztivál helyszíne már önmagában is különleges. Egy csíkszeredai vállalkozó felajánlásának köszönhetően az esemény az Olt partján, a zsögödfürdői strand bejáratával szemben valósul meg.

A természetközeli területen kialakításra kerül:

  • kemping,

  • folyóparti pihenőtér,

  • kis tó,

  • csónakázási lehetőség,

  • családi piknikhelyek,

  • valamint egy új közösségi fesztiváltér.

A szervezők célja, hogy hosszú távon egy olyan helyszín jöjjön létre, amely egész évben alkalmas családi és közösségi programok megrendezésére.

Az OLT PART egyszerre kínál kikapcsolódást, tanulási lehetőséget és közösségi élményt • Fotó: OLT PART Fesztivál Galéria

Az OLT PART egyszerre kínál kikapcsolódást, tanulási lehetőséget és közösségi élményt

Fotó: OLT PART Fesztivál

Három nap élmény minden generációnak

A fesztivál augusztus 21-én nyitja meg kapuit. Az első napon a látogatók megismerhetik az új helyszínt, piknikezhetnek, kikapcsolódhatnak a természetben, majd az estét egy hangulatos DJ-program zárja.

Augusztus 22–23-án már egész napos programok várják a családokat:

  • gyermekfoglalkozások,

  • kreatív workshopok,

  • sport- és mozgásprogramok,

  • kutyás bemutatók,

  • kutyakiképzők,

  • állatorvosok,

  • szakmai előadások,

  • kutyás egyesületek bemutatkozása,

  • finom ételek és italok,

  • valamint esti koncertek és fesztiválhangulat.

Az OLT PART egyszerre kínál kikapcsolódást, tanulási lehetőséget és közösségi élményt.

Kedvezmények a látogatóknak

Jegyek az inTime rendszeren keresztül vásárolhatók. A szervezők ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a fesztivál mindenki számára elérhető legyen. Ezért:

  • a regisztrált kutyával érkező látogatók kedvezményben részesülnek,

  • a 12 év alatti gyermekek számára a belépés ingyenes,

  • a nyugdíjasok félárú jegyet válthatnak,

  • a mozgássérült vagy kísérőre szoruló látogatók számára a belépés ingyenes, kísérőjük pedig kedvezményes jeggyel vehet részt az eseményen.

Egy új közösség kezdete

Az OLT PART nem csupán egy hétvégi fesztivál. A szervezők célja egy olyan hosszú távú közösségi kezdeményezés elindítása, amely hozzájárul Csíkszereda kutyabarát várossá válásához, erősíti a családi programkínálatot, támogatja a felelős állattartást, és egy új, természetközeli találkozóhelyet hoz létre a város és a térség lakói számára.

OLT PART – Köss ki nálunk!
További információk és a részletes program a One Big Jump és az OLT PART Fesztivál Facebook- és Instagram-oldalain, valamint a hivatalos weboldalon érhetők el.

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