Nem lesz egyelőre hivatalos Lego-szett a székelykapu

Közel három évig tartó közösségi összefogás és több tízezer támogató szavazat után sem került be a LEGO hivatalos kínálatába a székelykaput megidéző építőszett. Az alkotó nem csüggedt, a teljes tervdokumentációt ingyenesen elérhetővé tette.

Barabás Hajnal 2026. július 14., 19:082026. július 14., 19:08 2026. július 14., 19:092026. július 14., 19:09

A Lego-székelykapu projektet megálmodó Kerestély Koppány kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy

a dán játékgyártó bizottsága végül nem választotta ki a modellt a hivatalosan is megvalósuló LEGO Ideas szettek közé.

A kezdeményezés évekkel ezelőtt indult a LEGO Ideas platformján, ahol a rajongók által készített terveknek előbb tízezer támogatói szavazatot kell összegyűjteniük ahhoz, hogy a vállalat szakmai bizottsága elé kerüljenek. Hirdetés A székelykaput ábrázoló modellnek sikerült teljesítenie ezt a feltételt, erről is beszámolt a Székelyhon.

Bár a Székelykapu hivatalosan most nem válhatott LEGO szetté a fejünket egy pillanatra sem lógatjuk”

– írta bejegyzésében a sepsiszentgyörgyi születésű alkotó, akik megköszönte a csaknem három éven át tartó támogatást, a szavazatokat, megosztásokat és biztató üzeneteket.

Fotó: Kerestély Koppány Facebook

Hangsúlyozta, hogy a kudarc ellenére sem mond le a hasonló kezdeményezésekről,

a jövőben újabb magyar vonatkozású alkotásokkal készül.

Mivel a modell nem kerül kereskedelmi forgalomba, az alkotó úgy döntött, a teljes digitális tervrajzot és a részletes építési útmutatót egy ideig ingyenesen elérhetővé teszi, így bárki elkészítheti otthon saját miniatűr székelykapuját. A LEGO Ideas oldalán közzétett hivatalos értékelés szerint a bizottság ezúttal más projekteket részesített előnyben, ugyanakkor a kezdeményezők szerint a székelykapu története ezzel nem ér véget.

A kapu bezárult, de a jövőre nyíló ablakok nyitva vannak”