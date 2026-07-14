Nem lesz egyelőre hivatalos Lego-szett a székelykapu

Fotó: Lego-székelykapu – Szekler gate/Facebook
Közel három évig tartó közösségi összefogás és több tízezer támogató szavazat után sem került be a LEGO hivatalos kínálatába a székelykaput megidéző építőszett. Az alkotó nem csüggedt, a teljes tervdokumentációt ingyenesen elérhetővé tette.
2026. július 14., 19:082026. július 14., 19:08
2026. július 14., 19:092026. július 14., 19:09
A Lego-székelykapu projektet megálmodó Kerestély Koppány kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy
A kezdeményezés évekkel ezelőtt indult a LEGO Ideas platformján, ahol a rajongók által készített terveknek előbb tízezer támogatói szavazatot kell összegyűjteniük ahhoz, hogy a vállalat szakmai bizottsága elé kerüljenek.
A székelykaput ábrázoló modellnek sikerült teljesítenie ezt a feltételt, erről is beszámolt a Székelyhon.
– írta bejegyzésében a sepsiszentgyörgyi születésű alkotó, akik megköszönte a csaknem három éven át tartó támogatást, a szavazatokat, megosztásokat és biztató üzeneteket.
Fotó: Kerestély Koppány Facebook
Hangsúlyozta, hogy a kudarc ellenére sem mond le a hasonló kezdeményezésekről,
Mivel a modell nem kerül kereskedelmi forgalomba, az alkotó úgy döntött, a teljes digitális tervrajzot és a részletes építési útmutatót egy ideig ingyenesen elérhetővé teszi, így bárki elkészítheti otthon saját miniatűr székelykapuját.
A LEGO Ideas oldalán közzétett hivatalos értékelés szerint a bizottság ezúttal más projekteket részesített előnyben, ugyanakkor a kezdeményezők szerint a székelykapu története ezzel nem ér véget.
– fogalmazott bejegyzése végén Kerestély Koppány.
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