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Csalók élnek vissza a ghișeul.ro nevével: hamis SMS-eket küldenek

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

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A ghișeul.ro online ügyintéző platform vizuális arculatát másolják és a közlekedési minisztérium nevében hamis SMS-eket küldenek csalók – figyelmeztetett kedden az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).

Székelyhon

2026. július 14., 19:092026. július 14., 19:09

Az intézmény Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint a hamis telefonos üzenetben

gyorshajtási bírság megfizetésére szólítják fel a címzetteket

a közlekedési minisztérium nevében. A sürgető hangnemű üzenetben rövid fizetési határidőt szabnak meg, illetve késedelmi pótlékot, a műszaki vizsga felfüggesztését és ügyészségi eljárást helyeznek kilátásba – magyarázták.

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A DNSC közlése szerint az SMS-ben szereplő hivatkozás egy

hamis weboldalra vezet, amely külsőre a ghiseul.ro portált utánozza.

Az oldal személyes adatokat, majd a bankkártya adatait – a kártyaszámot, a lejárati dátumot és a CVV-kódot – is elkéri, holott

állami intézmények ilyen adatokat nem kérnek SMS-ben küldött linken keresztül

– hívták fel a figyelmet az Agerpres szerint. Gyanúra ad okot az is, hogy a bírság összege amerikai dollárban (USD) szerepel – tették hozzá. A kiberbiztonsági szakemberek azt javasolják a felhasználóknak, hogy

ne kattintsanak az ilyen SMS-ekben szereplő linkekre,

és a bírságokat kizárólag a ghiseul.ro oldalon ellenőrizzék úgy, hogy a weboldal címét maguk írják be a böngészőbe. Aki már megadta bankkártyaadatait, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot bankjával a kártya letiltása érdekében. A DNSC azt is közölte, hogy a hamis weboldal már felkerült a hatóság tiltólistájára, amelyet folyamatosan frissítenek az újonnan azonosított hamis oldalakkal.

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