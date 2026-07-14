Csalók élnek vissza a ghișeul.ro nevével: hamis SMS-eket küldenek

A ghișeul.ro online ügyintéző platform vizuális arculatát másolják és a közlekedési minisztérium nevében hamis SMS-eket küldenek csalók – figyelmeztetett kedden az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).

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Az intézmény Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint a hamis telefonos üzenetben

gyorshajtási bírság megfizetésére szólítják fel a címzetteket

a közlekedési minisztérium nevében. A sürgető hangnemű üzenetben rövid fizetési határidőt szabnak meg, illetve késedelmi pótlékot, a műszaki vizsga felfüggesztését és ügyészségi eljárást helyeznek kilátásba – magyarázták.

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A DNSC közlése szerint az SMS-ben szereplő hivatkozás egy