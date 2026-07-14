Újabb fontos lépést tettünk azért, hogy több parkolóhely legyen Marosvásárhelyen, a Kövesdomb negyedben.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Elindult a közbeszerzés a Csalhó és a Citromfű utcák között épülő új többszintes parkoló tervezésére és kivitelezésére. Az új parkolóban közel 300 autó fér majd el, emellett kerékpár- és motorkerékpár-tárolók is lesznek. A parkolóhelyek 20%-án később elektromosautó-töltőket is ki lehet alakítani. A beruházás becsült értéke 50 millió lej.

A szerződés aláírása után kezdődik a tervezés, majd az építkezés. A munkálatok várhatóan körülbelül 25 hónapig tartanak.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Bel- és Külkapcsolati Osztály

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