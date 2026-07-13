Egy tömbházlakás konyhájában csaptak fel a lángok Székelyudvarhelyen

Több személyt kellett megelőzési céllal kimenekíteni egy székelyudvarhelyi tömbházból hétfőn délután, miután lángok csaptak fel az egyik lakrész konyhájában. A tűz anyagi kárral járt – közli a Hargita megyei tűzoltóság.

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A tűz egy a Függetlenség utcában lévő lakásban keletkezett délután hat órakor, ahová két tűzoltóautóval és egy rohammentővel siettek ki a katasztrófavédelem munkatársai.

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A helyszínre érkezésük után a tűzoltók megelőzési céllal evakuáltak a tömbházból tizenöt felnőttet és öt gyereket.