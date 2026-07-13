Egy tömbházlakás konyhájában csaptak fel a lángok Székelyudvarhelyen

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Több személyt kellett megelőzési céllal kimenekíteni egy székelyudvarhelyi tömbházból hétfőn délután, miután lángok csaptak fel az egyik lakrész konyhájában. A tűz anyagi kárral járt – közli a Hargita megyei tűzoltóság.
2026. július 13., 22:082026. július 13., 22:08
2026. július 13., 22:362026. július 13., 22:36
A tűz egy a Függetlenség utcában lévő lakásban keletkezett délután hat órakor, ahová két tűzoltóautóval és egy rohammentővel siettek ki a katasztrófavédelem munkatársai.
A helyszínre érkezésük után a tűzoltók megelőzési céllal evakuáltak a tömbházból tizenöt felnőttet és öt gyereket.
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
A katasztrófavédelem szerint egy felügyelet nélkül hagyott tűzhelyből kezdtek terjedni a lángok.
A tűzeset során háztartási gépek (hűtőszekrény, villanysütő, mikrohullámú sütő stb.), a konyhabútor, a kazán, az ablakok és más háztartási cikkek égtek el.
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