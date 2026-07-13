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Nicușor Dan: Románia határozottan elítéli az Oroszország által irányított csoportok ellenséges kibertevékenységeit

• Fotó: presidency.ro

Fotó: presidency.ro

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Románia határozottan elítéli az Oroszország Szövetségi Biztonsági Szolgálata által irányított csoportok által végrehajtott, az Európai Unió tagállamait, a NATO-szövetségeseket és partnereiket – köztük Romániát – célba vevő ellenséges kibertevékenységeket – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államelnök.

Székelyhon

2026. július 13., 16:142026. július 13., 16:14

2026. július 13., 16:152026. július 13., 16:15

Facebook-bejegyzésében az államfő hangsúlyozta: hogy Románia az Európai Unióval együtt azt az üzenetet közvetíti, hogy az ilyen,

közintézményeket, kritikus infrastruktúrát és érzékeny információkat célzó támadások elfogadhatatlanok.

„Ezek egy szélesebb körű hibrid kampány részét képezik, amelynek célja a demokráciáink stabilitásának aláásása, a társadalmon belüli és a szövetségesek közötti megosztottság szítása, valamint az Európai Unió és a NATO összetartásának próbára tétele. Románia továbbra is cselekedni fog szövetségeseivel és partnereivel együtt a kiberbiztonság megerősítése, valamint az euroatlanti közösség értékeinek, biztonságának és egységének védelme érdekében” – jelentette ki az elnök.

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