Nicușor Dan: Románia határozottan elítéli az Oroszország által irányított csoportok ellenséges kibertevékenységeit

Románia határozottan elítéli az Oroszország Szövetségi Biztonsági Szolgálata által irányított csoportok által végrehajtott, az Európai Unió tagállamait, a NATO-szövetségeseket és partnereiket – köztük Romániát – célba vevő ellenséges kibertevékenységeket – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államelnök.

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Facebook-bejegyzésében az államfő hangsúlyozta: hogy Románia az Európai Unióval együtt azt az üzenetet közvetíti, hogy az ilyen,

„Ezek egy szélesebb körű hibrid kampány részét képezik, amelynek célja a demokráciáink stabilitásának aláásása, a társadalmon belüli és a szövetségesek közötti megosztottság szítása, valamint az Európai Unió és a NATO összetartásának próbára tétele. Románia továbbra is cselekedni fog szövetségeseivel és partnereivel együtt a kiberbiztonság megerősítése, valamint az euroatlanti közösség értékeinek, biztonságának és egységének védelme érdekében” – jelentette ki az elnök.