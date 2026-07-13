Nicușor Dan: Románia határozottan elítéli az Oroszország által irányított csoportok ellenséges kibertevékenységeit

Fotó: presidency.ro
Románia határozottan elítéli az Oroszország Szövetségi Biztonsági Szolgálata által irányított csoportok által végrehajtott, az Európai Unió tagállamait, a NATO-szövetségeseket és partnereiket – köztük Romániát – célba vevő ellenséges kibertevékenységeket – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államelnök.
2026. július 13., 16:142026. július 13., 16:14
2026. július 13., 16:152026. július 13., 16:15
Facebook-bejegyzésében az államfő hangsúlyozta: hogy Románia az Európai Unióval együtt azt az üzenetet közvetíti, hogy az ilyen,
„Ezek egy szélesebb körű hibrid kampány részét képezik, amelynek célja a demokráciáink stabilitásának aláásása, a társadalmon belüli és a szövetségesek közötti megosztottság szítása, valamint az Európai Unió és a NATO összetartásának próbára tétele. Románia továbbra is cselekedni fog szövetségeseivel és partnereivel együtt a kiberbiztonság megerősítése, valamint az euroatlanti közösség értékeinek, biztonságának és egységének védelme érdekében” – jelentette ki az elnök.
A 17. alaptörvény-módosítás nem akar embereket megalázni, éppen ellenkezőleg egy megalázott nemzet becsületét akarja és fogja visszaadni – mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben.
Megváltozik a Szent Anna-tó látogatási rendje: a látogatóknak napijegyet kell váltaniuk, amely magában foglalja a látogatóközpont belépőjét és három óra ingyenes parkolást, míg a Mohos-tőzegláp ezentúl kötelező idegenvezető nélkül is látogatható lesz.
Nem született megoldás a politikai válság rendezésére a Nicușor Dan államfővel a Cotroceni-palotában folytatott csaknem kétórás egyeztetésen, és miniszterelnök-jelöltekről sem esett szó – közölte a találkozó után Sorin Grindeanu.
Megkezdődik a Săvinești utca felújítása Marosvásárhelyen, miután befejeződtek a víz- és gázvezetékek cseréjével kapcsolatos munkálatok.
Ezen a héten benyújtottuk az európai uniós támogatási kérelmet a körgyűrű 3-as és 6-os szakaszára. A beruházás összértéke több mint 538 millió lej.
Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, a Fidesz és a KDNP pedig bojkottálja az Országgyűlés hétfői ülését – írja az MTI.
Viharokkal tarkított, változékony időjárásra lehet számítani a következő két hétben – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közzétett, július 13–26. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Három eltévedt magyar turistát mentettek ki a Retyezát-hegységből hétfőre virradóra a Hunyad megyei hegyimentők.
Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 12 megyére és Bukarestre.
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