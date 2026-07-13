Nyári meleg, viharokkal tarkítva – itt a kéthetes előrejelzés

Fotó: Borbély Fanni
Viharokkal tarkított, változékony időjárásra lehet számítani a következő két hétben – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közzétett, július 13–26. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
2026. július 13., 14:552026. július 13., 14:55
2026. július 13., 16:002026. július 13., 16:00
Erdélyben hétfőn még 24 Celsius-fokos maximumok, kedden már 27–28 fokos maximumok várhatók, szerdától kezdődően jövő péntekig kis hőmérséklet ingadozások lesznek, 25–28 fokos átlagértékekkel, amelyek közel állnak az ebben az időszakban megszokottakhoz.
A vizsgált időszak végén (július 25-én és 26-án) felmelegedés várható, így a maximális hőmérséklet átlaga regionális szinten 29–30 fok körül alakul. Az éjszakai minimumok végig 14–15 fok körül alakulnak, csak kedd éjszaka, valamint 22 és 24 között lesz egy-két fokkal hűvösebb.
A hegyvidéken a hétfői napon kívül, amikor 14–16 fok várható nappal, a jelzett időszakban végig 17–20 fok körül alakulnak a nappali maximumok. Éjszaka 10–12 fok várható, csak a hétfőről keddre virradó éjszaka lesz hűvösebb, 8 fok. Viharok napi szinten előfordulhatnak – ismerteti az Agerpres.
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