Nyári meleg, viharokkal tarkítva – itt a kéthetes előrejelzés

Viharokkal tarkított, változékony időjárásra lehet számítani a következő két hétben – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közzétett, július 13–26. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

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Erdélyben hétfőn még 24 Celsius-fokos maximumok, kedden már 27–28 fokos maximumok várhatók, szerdától kezdődően jövő péntekig kis hőmérséklet ingadozások lesznek, 25–28 fokos átlagértékekkel, amelyek közel állnak az ebben az időszakban megszokottakhoz.

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A vizsgált időszak végén (július 25-én és 26-án) felmelegedés várható, így a maximális hőmérséklet átlaga regionális szinten 29–30 fok körül alakul. Az éjszakai minimumok végig 14–15 fok körül alakulnak, csak kedd éjszaka, valamint 22 és 24 között lesz egy-két fokkal hűvösebb.