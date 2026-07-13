Újabb próbálkozás: a korábbi kormánykoalíció vezetőivel egyeztet Nicușor Dan

A korábbi kormánykoalíció pártjainak vezetői Nicușor Dan államfővel találkoznak hétfőn 9 órakor a Cotroceni-palotában.

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Hivatalos programja szerint az államfő a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökével, Sorin Grindeanuval, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal, a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) vezető Dominic Fritzcel, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével, Kelemen Hunorral, valamint a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának vezetőjével, Varujan Pambucciannal készül egyeztetni – írja az Agerpres.

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Az Ilie Bolojan vezette kormányt május 5-én bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták, és azóta folyamatosak az egyeztetések egy új kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.

Miután a kormányalakításra elsőként felkért Eugen Tomac visszaadta megbízatását, Nicușor Dan a liberális Adrian Veșteát jelölte miniszterelnöknek, azonban nem sikerült megszereznie a parlamenti beiktatáshoz szükséges támogatást.

Az elnök a napokban, az ankarai NATO-csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatóján kijelentette: