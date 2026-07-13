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Újabb próbálkozás: a korábbi kormánykoalíció vezetőivel egyeztet Nicușor Dan

• Fotó: presidency.ro

Fotó: presidency.ro

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A korábbi kormánykoalíció pártjainak vezetői Nicușor Dan államfővel találkoznak hétfőn 9 órakor a Cotroceni-palotában.

Székelyhon

2026. július 13., 08:102026. július 13., 08:10

Hivatalos programja szerint az államfő a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökével, Sorin Grindeanuval, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal, a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) vezető Dominic Fritzcel, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével, Kelemen Hunorral, valamint a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának vezetőjével, Varujan Pambucciannal készül egyeztetni – írja az Agerpres.

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Az Ilie Bolojan vezette kormányt május 5-én bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták, és azóta folyamatosak az egyeztetések egy új kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.

Miután a kormányalakításra elsőként felkért Eugen Tomac visszaadta megbízatását, Nicușor Dan a liberális Adrian Veșteát jelölte miniszterelnöknek, azonban nem sikerült megszereznie a parlamenti beiktatáshoz szükséges támogatást.

Az elnök a napokban, az ankarai NATO-csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatóján kijelentette:

jelenleg nem látja körvonalazódni a politikai válságból kivezető megoldást.

Az államfő közölte, hogy az elmúlt időszakban „mindenkivel” egyeztetett, a pártvezetők pedig tájékoztatták őt az egymás közötti tárgyalásaikról.

„Azt szeretném, ha a hétfői találkozón a pártvezetők elmondanák, hogy milyen parlamenti többség kialakítását látják lehetségesnek. Arra is meg fogom kérni őket, hogy ezt ne csak nekem mondják el, hanem önöknek is, mert elsősorban őket terheli a felelősség” – nyilatkozta Nicușor Dan.

Meglátása szerint parlamenti többség hiányában jelenleg sem Sorin Grindeanu, sem Siegfried Mureșan nem tudna kormányt alakítani. Ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy

nem fog olyan jelöltet kormányalakítással megbízni, akiről tudja, hogy nincs esélye parlamenti többséget szerezni.

A parlamenti többség kialakítása nem az államfő feladata, a megoldást a pártvezetőknek kell megtalálniuk – tette hozzá Nicușor Dan.

Belföld Politika
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