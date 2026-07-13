Újabb próbálkozás: a korábbi kormánykoalíció vezetőivel egyeztet Nicușor Dan

Fotó: presidency.ro
A korábbi kormánykoalíció pártjainak vezetői Nicușor Dan államfővel találkoznak hétfőn 9 órakor a Cotroceni-palotában.
Hivatalos programja szerint az államfő a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökével, Sorin Grindeanuval, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal, a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) vezető Dominic Fritzcel, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével, Kelemen Hunorral, valamint a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának vezetőjével, Varujan Pambucciannal készül egyeztetni – írja az Agerpres.
Az Ilie Bolojan vezette kormányt május 5-én bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták, és azóta folyamatosak az egyeztetések egy új kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.
Miután a kormányalakításra elsőként felkért Eugen Tomac visszaadta megbízatását, Nicușor Dan a liberális Adrian Veșteát jelölte miniszterelnöknek, azonban nem sikerült megszereznie a parlamenti beiktatáshoz szükséges támogatást.
Az elnök a napokban, az ankarai NATO-csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatóján kijelentette:
Az államfő közölte, hogy az elmúlt időszakban „mindenkivel” egyeztetett, a pártvezetők pedig tájékoztatták őt az egymás közötti tárgyalásaikról.
„Azt szeretném, ha a hétfői találkozón a pártvezetők elmondanák, hogy milyen parlamenti többség kialakítását látják lehetségesnek. Arra is meg fogom kérni őket, hogy ezt ne csak nekem mondják el, hanem önöknek is, mert elsősorban őket terheli a felelősség” – nyilatkozta Nicușor Dan.
Meglátása szerint parlamenti többség hiányában jelenleg sem Sorin Grindeanu, sem Siegfried Mureșan nem tudna kormányt alakítani. Ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy
A parlamenti többség kialakítása nem az államfő feladata, a megoldást a pártvezetőknek kell megtalálniuk – tette hozzá Nicușor Dan.
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