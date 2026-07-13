Áramszünet lesz két alcsíki településen

Áramszünetre kell számítani július 14-én, kedden Csíkszentsimonban és Csíkkozmáson – tájékoztatott az Electrica Harghita megyei kirendeltsége.

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A szolgáltató közlése szerint 9 és 17 óra között szünetel az áramszolgáltatás Csíkszentsimonban az 1–74., 482–551., 561–574. és 611–710. házszámok között.

Ugyancsak 9 és 17 óra között áramszünet lesz Csíkkozmáson is.