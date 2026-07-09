Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Évtizedes problémát orvosolnának Csíkszeredában az esővíz-elvezető rendszer korszerűsítésével

Ilyen, amikor esővíz alá kerülnek az utcák, mert a túlterhelt csapadékvíz-elvezető rendszer nem bírja elnyelni a nagy mennyiségű vizet • Fotó: Borbély Fanni

Ilyen, amikor esővíz alá kerülnek az utcák, mert a túlterhelt csapadékvíz-elvezető rendszer nem bírja elnyelni a nagy mennyiségű vizet

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Évtizedek óta visszatérő gondot okoz a nagyobb esőzések után felgyűlő víz Csíkszereda több pontján. A teljes esővíz-elvezető hálózatot nemrég átvevő Harvíz Rt. vízszolgáltató most átfogó felmérésbe kezd, hogy feltárja a rendszer hiányosságait.

Barabás Hajnal

2026. július 09., 07:592026. július 09., 07:59

Nem új keletű gond, hogy egy-egy nagyobb nyári zápor után kisebb tavakká változnak Csíkszereda egyes utcái. Az elmúlt években többször is beszámoltunk azokról a városrészekről, ahol rendszeresen felgyűlik a víz. Legutóbb pedig a múlt heti heves esőzések után mutattuk be, hogyan áradt az utcákon az felgyülemlett víz.

korábban írtuk

Rövid időre a víz lett az úr Csíkszeredában
Rövid időre a víz lett az úr Csíkszeredában

Nagy mennyiségű csapadék hullt rövid időintervallum leforgása alatt Csíkszeredában és környékén csütörtök délután. A nagy mennyiségű csapadékot nem mindenhol tudta elnyelni a vízelvezető rendszer. Fotókon mutatjuk a vihar utáni állapotokat.

„Minden nagyobb esőzésnél tó van itt”

A Decemberi forradalom utca 26-28-as tömbházainál is állandóan visszatérő probléma, hogy az összegyűlő víz miatt sokszor napokig nehézkes a közlekedés a tömbház előtti utcában. „Nem évek, hanem évtizedek óta így van. Minden nagyobb esőzésnél tó van itt az úton” – mondta megkeresésünkre Csúcs Mária, az adott tömbház lakástulajdonosi társulásának gondnoka.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Hozzátette, a helyzeten csak az segít, amikor a polgármesteri hivatal kiküldi a szippantós autót, és kiszivattyúzzák a vizet. „Rengeteg poén született már az ingyen strandolási lehetőségről, de ez valójában bosszantó.

Idézet
Valamilyen hosszú távú megoldásra lenne szükség

– jegyezte meg. Kémenes Sándor, aki 36 éve lakik a környéken, szintén megerősítette, hogy hosszú évek óta minden jelentősebb esőzéskor megismétlődik a jelenség.

korábban írtuk

A csíkszeredai utca, ahol minden esőzés után megáll a víz
A csíkszeredai utca, ahol minden esőzés után megáll a víz

Parkolók és egy kis utcarész kerül víz alá minden nagyobb esőzés után a csíkszeredai Decemberi forradalom utcában.

Nemcsak a Decemberi Forradalom utcát, hanem a város több pontját érinti az a probléma, hogy a vízelvezető rendszer nem tudja elnyelni a rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű csapadékot, erről több alkalommal is cikkeztünk az elmúlt évek során.

korábban írtuk

A Harvíz Rt. kezeli ezentúl a teljes esővízelvezető-rendszert Csíkszeredában
A Harvíz Rt. kezeli ezentúl a teljes esővízelvezető-rendszert Csíkszeredában

A regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. veszi át egységesen az esővíz-elvezetési rendszer működtetését és karbantartását Csíkszeredában – ez egyike volt a számos fontos döntésnek, amelyet az önkormányzati képviselők ülésén hoztak meg pénteken.

A csíkszeredai esővízelvezető-rendszer hiányosságairól a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt-t kérdeztük. A teljes hálózat üzemeltetését ugyanis az önkormányzat rábízta a szolgáltatóra a június végi rendes tanácsülésen megszavazott határozattal. „A városi csapadékvíz-elvezető hálózat még a hetvenes években épült ki, teljes hossza megközelítőleg 75 kilométer” – osztotta meg mindjárt az elején megkeresésünkre Lányi Kinga, a Harvíz Rt. szóvivője. Hozzátette,

az ilyen rendszereket a rendelkezésre álló meteorológiai adatok alapján méretezik,

ez történt a hargitai megyeszékhelyen is, csakhogy az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltoztak az éghajlati viszonyok.

Idézet
Egyre gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, rendkívül intenzív csapadékok, amelyek meghaladhatják a több évtizeddel ezelőtt tervezett rendszer kapacitását

– fogalmazott a szóvivő. Mint magyarázta, éppen ezért időszakosan túlterhelődhet a hálózat, ami vízfelgyülemlést és helyi elöntéseket okoz. Kiemelte azt is, hogy ez nemcsak helyi probléma, hiszen ugyanezzel a kihívással néznek szembe több más városban is az országban.

Problémás helyszínek

Ezt követően szerre felsorolta a város legérintettebb helyszíneit. Az egyik ilyen pont a Nagyrét utcai barkácsáruház melletti rész, ahol a problémát az okozza, hogy az áruház felőli városrész csapadékvíz-elvezető rendszere nincs összekötve a városi hálózattal.

A Harvíz Rt. felméri az esővízhálózat műszaki állapotát, és feltárják a szabálytalan bekötéseket is • Fotó: Borbély Fanni Galéria

A Harvíz Rt. felméri az esővízhálózat műszaki állapotát, és feltárják a szabálytalan bekötéseket is

Fotó: Borbély Fanni

Egy másik problémás helyszín a Brassói út egy szakaszát érinti, ide ugyanis a város irányából nagy mennyiségű csapadékvíz érkezik, ahonnan egy szivattyú emeli át a vizet a befogadó patakba. Intenzív esőzések idején azonban a hirtelen érkező nagy esőmennyiség

meghaladja a szivattyú kapacitását, ezért a víz felgyülemlik és kiönthet.

„A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy egyes ingatlanok esetében a háztartási szennyvíz szabálytalan módon az esővíz-elvezető hálózatba kerül. Ilyen esetekben, amikor a rendszer túlterhelődik, nemcsak csapadékvíz, hanem szennyvízzel keveredett víz is a felszínre juthat, ami közegészségügyi és környezetvédelmi kockázatot is jelent.

Hirdetés

Hasonló probléma tapasztalható a Zöld Péter utca alsó részén is, ahol heves esőzések alkalmával az eső- és szennyvízhálózat aknáiból a víz a felszínre tör. A jelenség egyik fő oka, hogy a Tudor városrészben is több ingatlan esetében az esővíz szabálytalanul a szennyvízhálózatba, illetve a szennyvíz a csapadékvíz-hálózatba van bekötve. Emiatt nagy csapadék esetén a két rendszer túlterhelődik” – magyarázta a fő okokat Lányi Kinga.

Felmérik a teljes rendszert

Az illetékes ugyanakkor rámutatott, a szolgáltató a következő időszakban

elkezdi a közel 75 kilométer hosszú hálózat műszaki állapotának felmérését, továbbá feltárják a szabálytalan bekötéseket.

„Ez hosszú és időigényes feladat lesz” – jegyezte meg a Harvíz szóvivője. Hozzátette, hosszú távú céljuk egy biztonságosabban és fenntarthatóbban működő csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Hajszálra volt a bajnoki címtől, jubileumot ünnepel a Tusnádi Piliske
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Székelyhon

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Székelyhon

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Székely Sport

Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Krónika

Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Hajszálra volt a bajnoki címtől, jubileumot ünnepel a Tusnádi Piliske
Székely Sport

Hajszálra volt a bajnoki címtől, jubileumot ünnepel a Tusnádi Piliske
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 08., szerda

Beváltak, jól működnek az elektromos iskolabuszok

Noha a tavaly országszerte beszerzett elektromos iskolabuszok elsősorban az árkülönbségek miatt eredményeztek vitákat, az eltelt egy év után a tapasztalatok azt bizonyítják, ezek a járművek beváltak, a települések vezetői elégedettek velük.

Beváltak, jól működnek az elektromos iskolabuszok
Beváltak, jól működnek az elektromos iskolabuszok
2026. július 08., szerda

Beváltak, jól működnek az elektromos iskolabuszok
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Újra a gyógynövényeké lesz a főszerep Csíksomlyón

A XI. Székelyföldi Gyógynövény Napok idén kétnapos rendezvénnyel várja az érdeklődőket a csíksomlyói Mária-kertben a hétvégén. Az eseményen a gyógynövények, fűszernövények, helyi termékek és hagyományos székely ízek kerülnek a középpontba.

Újra a gyógynövényeké lesz a főszerep Csíksomlyón
Újra a gyógynövényeké lesz a főszerep Csíksomlyón
2026. július 08., szerda

Újra a gyógynövényeké lesz a főszerep Csíksomlyón
2026. július 08., szerda

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál

A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége.

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
2026. július 08., szerda

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
2026. július 07., kedd

Lesz-e gyógyszertár és orvosi rendelő Hargitafürdőn?

A tavaly átadott hargitafürdői épületet, amely a tűzoltószertár mellett orvosi rendelőnek, gyógyszertárnak, irodáknak, közvécének is helyet biztosítana, egyelőre csak részben használják, a rendelő és gyógyszertár nyitása nem egyszerű.

Lesz-e gyógyszertár és orvosi rendelő Hargitafürdőn?
Lesz-e gyógyszertár és orvosi rendelő Hargitafürdőn?
2026. július 07., kedd

Lesz-e gyógyszertár és orvosi rendelő Hargitafürdőn?
Hirdetés
2026. július 07., kedd

Szoknyában gurulnak a női motorosok

Idén is megszervezik a Szoknyás Gurulás nevű motoros felvonulást Csíkszeredában július 18-án, szombaton.

Szoknyában gurulnak a női motorosok
Szoknyában gurulnak a női motorosok
2026. július 07., kedd

Szoknyában gurulnak a női motorosok
2026. július 06., hétfő

Két veszélyessé vált fát vágnak ki a csíkszeredai központi parkban

Két korhadt és beteg fűzfát vágnak ki kedden a csíkszeredai központi parkban. A városvezetés szerint a beavatkozásra a közbiztonság érdekében van szükség.

Két veszélyessé vált fát vágnak ki a csíkszeredai központi parkban
Két veszélyessé vált fát vágnak ki a csíkszeredai központi parkban
2026. július 06., hétfő

Két veszélyessé vált fát vágnak ki a csíkszeredai központi parkban
2026. július 06., hétfő

Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral

Lezárták a tavaly augusztusban Csobotfalva közelében elhunyt pásztor ügyében indított nyomozást. Bár a hatóságok szerint a férfi halálát állattámadás okozta, a vizsgálat végül nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy milyen állat végzett vele.

Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral
Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral
2026. július 06., hétfő

Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral
Hirdetés
2026. július 06., hétfő

Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot

Közel egy éve tart az öt felcsíki községet kiszolgáló gázhálózat beüzemeléséhez szükséges működési engedélyeztetési eljárás, amely várhatóan két hónapon belül befejeződik. Ha ez megtörténik, nem lesz akadálya a szolgáltatás elkezdésének.

Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot
Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot
2026. július 06., hétfő

Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot
2026. július 05., vasárnap

Eltűnt falu, barlangok és földsáncok kerültek a régészek fókuszába

Feltárják a Csíkszentmihály közeli Cibrefalva egyik, az 1694-es tatár betörés során elpusztult lakóházát. Mindeközben Hargita megye régészei a történeti faszénégetés nyomait, a Vargyas-szoros barlangjait és több udvarhelyszéki lelőhelyet is kutatnak.

Eltűnt falu, barlangok és földsáncok kerültek a régészek fókuszába
Eltűnt falu, barlangok és földsáncok kerültek a régészek fókuszába
2026. július 05., vasárnap

Eltűnt falu, barlangok és földsáncok kerültek a régészek fókuszába
2026. július 05., vasárnap

Szigorú előírások késleltetik a székely vérlovagok szolgálatának elindítását

Késik a székely vérlovagok szolgálatának elindítása, mert a romániai szabályozás miatt a vérszállításra szánt motorkerékpárokat át kell alakítani, és az engedélyeztetési folyamat sem zárult még le.

Szigorú előírások késleltetik a székely vérlovagok szolgálatának elindítását
Szigorú előírások késleltetik a székely vérlovagok szolgálatának elindítását
2026. július 05., vasárnap

Szigorú előírások késleltetik a székely vérlovagok szolgálatának elindítását
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!