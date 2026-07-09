Ilyen, amikor esővíz alá kerülnek az utcák, mert a túlterhelt csapadékvíz-elvezető rendszer nem bírja elnyelni a nagy mennyiségű vizet
Fotó: Borbély Fanni
Évtizedek óta visszatérő gondot okoz a nagyobb esőzések után felgyűlő víz Csíkszereda több pontján. A teljes esővíz-elvezető hálózatot nemrég átvevő Harvíz Rt. vízszolgáltató most átfogó felmérésbe kezd, hogy feltárja a rendszer hiányosságait.
Nem új keletű gond, hogy egy-egy nagyobb nyári zápor után kisebb tavakká változnak Csíkszereda egyes utcái. Az elmúlt években többször is beszámoltunk azokról a városrészekről, ahol rendszeresen felgyűlik a víz. Legutóbb pedig a múlt heti heves esőzések után mutattuk be, hogyan áradt az utcákon az felgyülemlett víz.
Nagy mennyiségű csapadék hullt rövid időintervallum leforgása alatt Csíkszeredában és környékén csütörtök délután. A nagy mennyiségű csapadékot nem mindenhol tudta elnyelni a vízelvezető rendszer. Fotókon mutatjuk a vihar utáni állapotokat.
A Decemberi forradalom utca 26-28-as tömbházainál is állandóan visszatérő probléma, hogy az összegyűlő víz miatt sokszor napokig nehézkes a közlekedés a tömbház előtti utcában. „Nem évek, hanem évtizedek óta így van. Minden nagyobb esőzésnél tó van itt az úton” – mondta megkeresésünkre Csúcs Mária, az adott tömbház lakástulajdonosi társulásának gondnoka.
Fotó: Székelyhon
Hozzátette, a helyzeten csak az segít, amikor a polgármesteri hivatal kiküldi a szippantós autót, és kiszivattyúzzák a vizet. „Rengeteg poén született már az ingyen strandolási lehetőségről, de ez valójában bosszantó.
– jegyezte meg. Kémenes Sándor, aki 36 éve lakik a környéken, szintén megerősítette, hogy hosszú évek óta minden jelentősebb esőzéskor megismétlődik a jelenség.
Parkolók és egy kis utcarész kerül víz alá minden nagyobb esőzés után a csíkszeredai Decemberi forradalom utcában.
Nemcsak a Decemberi Forradalom utcát, hanem a város több pontját érinti az a probléma, hogy a vízelvezető rendszer nem tudja elnyelni a rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű csapadékot, erről több alkalommal is cikkeztünk az elmúlt évek során.
A regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. veszi át egységesen az esővíz-elvezetési rendszer működtetését és karbantartását Csíkszeredában – ez egyike volt a számos fontos döntésnek, amelyet az önkormányzati képviselők ülésén hoztak meg pénteken.
A csíkszeredai esővízelvezető-rendszer hiányosságairól a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt-t kérdeztük. A teljes hálózat üzemeltetését ugyanis az önkormányzat rábízta a szolgáltatóra a június végi rendes tanácsülésen megszavazott határozattal. „A városi csapadékvíz-elvezető hálózat még a hetvenes években épült ki, teljes hossza megközelítőleg 75 kilométer” – osztotta meg mindjárt az elején megkeresésünkre Lányi Kinga, a Harvíz Rt. szóvivője. Hozzátette,
ez történt a hargitai megyeszékhelyen is, csakhogy az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltoztak az éghajlati viszonyok.
– fogalmazott a szóvivő. Mint magyarázta, éppen ezért időszakosan túlterhelődhet a hálózat, ami vízfelgyülemlést és helyi elöntéseket okoz. Kiemelte azt is, hogy ez nemcsak helyi probléma, hiszen ugyanezzel a kihívással néznek szembe több más városban is az országban.
Ezt követően szerre felsorolta a város legérintettebb helyszíneit. Az egyik ilyen pont a Nagyrét utcai barkácsáruház melletti rész, ahol a problémát az okozza, hogy az áruház felőli városrész csapadékvíz-elvezető rendszere nincs összekötve a városi hálózattal.
A Harvíz Rt. felméri az esővízhálózat műszaki állapotát, és feltárják a szabálytalan bekötéseket is
Fotó: Borbély Fanni
Egy másik problémás helyszín a Brassói út egy szakaszát érinti, ide ugyanis a város irányából nagy mennyiségű csapadékvíz érkezik, ahonnan egy szivattyú emeli át a vizet a befogadó patakba. Intenzív esőzések idején azonban a hirtelen érkező nagy esőmennyiség
„A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy egyes ingatlanok esetében a háztartási szennyvíz szabálytalan módon az esővíz-elvezető hálózatba kerül. Ilyen esetekben, amikor a rendszer túlterhelődik, nemcsak csapadékvíz, hanem szennyvízzel keveredett víz is a felszínre juthat, ami közegészségügyi és környezetvédelmi kockázatot is jelent.
Hasonló probléma tapasztalható a Zöld Péter utca alsó részén is, ahol heves esőzések alkalmával az eső- és szennyvízhálózat aknáiból a víz a felszínre tör. A jelenség egyik fő oka, hogy a Tudor városrészben is több ingatlan esetében az esővíz szabálytalanul a szennyvízhálózatba, illetve a szennyvíz a csapadékvíz-hálózatba van bekötve. Emiatt nagy csapadék esetén a két rendszer túlterhelődik” – magyarázta a fő okokat Lányi Kinga.
Az illetékes ugyanakkor rámutatott, a szolgáltató a következő időszakban
„Ez hosszú és időigényes feladat lesz” – jegyezte meg a Harvíz szóvivője. Hozzátette, hosszú távú céljuk egy biztonságosabban és fenntarthatóbban működő csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása.
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