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Beváltak, jól működnek az elektromos iskolabuszok

Rendszeres használatban jól teljesítenek • Fotó: Kozán István

Rendszeres használatban jól teljesítenek

Fotó: Kozán István

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Noha a tavaly országszerte beszerzett elektromos iskolabuszok elsősorban az árkülönbségek miatt eredményeztek vitákat, az eltelt egy év után a tapasztalatok azt bizonyítják, ezek a járművek beváltak, a települések vezetői elégedettek velük.

Kovács Attila

2026. július 08., 21:052026. július 08., 21:05

Az elektromos iskolabuszokat az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) biztosította támogatásoknak köszönhetően vásárolták országszerte a megyei tanácsok, pályázatok nyomán. Több méret van ezekből, a 8+1 és 16+1 személyesek mellett még 20+1 személyes kapacitásút is vásároltak. Hargita megyében az első két típusból összesen

54 járművet osztottak szét a helyi önkormányzatoknak, amelyek partnerként vettek részt a pályázatban, ezek több mint 1600 diák szállítását biztosítják.

A 8+1 személyes kisbuszból 39, míg a 16+1-es-ből 15 állt szolgálatba tavaly ősszel, több olyan község, illetve város is van, ahová mindkét típusból jutott. A helyi önkormányzatoknak

a járművek értékének 5 százalékát kellett biztosítaniuk, a kisbuszokhoz a sofőröket, valamint az elektromos töltőállomásokat.

A 8+1 személyes kisbuszok egyenként 370 ezer lejbe – 74 350 euróba kerültek áfa nélkül az akkori árfolyam szerint, míg a 16+1 személyesek darabonként 753 ezer lejbe – 147 ezer 673 euróba, szintén áfa nélkül. Az árkülönbségek egyébként a székelyföldi megyék esetében is jelentkeztek, a legkedvezőbben a Hargita megyeiek vásároltak: ugyanattól a beszállítótól mindkét típust olcsóbban kapták meg, mint Maros, illetve Kovászna megyék.

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Elektromos iskolabuszok Székelyföldön: mennyi az annyi?
Elektromos iskolabuszok Székelyföldön: mennyi az annyi?

Az országos szinten lezajlott elektromos iskolabuszok beszerzése jelentős vitákat eredményezett az árkülönbségek miatt, sokan túlárazást bizonygatnak. A székelyföldi megyék is részesültek a programból, megnéztük, hol mennyit fizettek a járművekért.

Egy évnyi használat után

Az első iskolabuszok átadása óta már eltelt egy év, a járművek rendszeres használatban vannak, az általunk megkérdezett polgármesterek kivétel nélkül elégedettek velük.

Mindenütt beváltak az elektromos iskolabuszok • Fotó: Kozán István Galéria

Mindenütt beváltak az elektromos iskolabuszok

Fotó: Kozán István

Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere szerint minden szempontból bevált az általuk használt elektromos kisbusz, amelyet a kezdetektől folyamatosan üzemben van, és jól működik.

Idézet
Nekünk gondunk, bajunk nem volt vele

– összegzett. Hozzátette, az üzemeltetési költség érezhetően kisebb, mint a gázolajat használó járművek esetében.

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Gyimesközéplok két iskolabuszt kapott a diákok szállítására, mindkét típusból egyet-egyet. Gergely Károly polgármester kérdésünkre elmondta, mivel újak voltak, a téli időszakban sem volt gond a járművekkel, megfelelően tudtak közlekedni. Kitért arra is, hogy egyik busznak volt egy-két hibája, de megjavították. Nekik inkább

a gépkocsivezető biztosítása okozott nehézséget, mert nem könnyen találtak megfelelő személyt.

A töltőállomást a tűzoltószertárnál helyezték el, kellett még egy új kábelt is odavezetni, mert az áramerősség nem volt megfelelő. Az üzemeltetési költségek viszont egyértelműen kisebbek – ismertette.

Megfelelően működnek a jámrűvek • Fotó: Kozán István Galéria

Megfelelően működnek a jámrűvek

Fotó: Kozán István

Műszakilag beváltak

Szentegyháza szintén két iskolabuszt vett használatba, egy kisebbet és egy nagyobbat. A város polgármestere, Lőrincz Csaba elégedett a gépjárművekkel, mint mondta, műszakilag beváltak, tényleg jók, meg vannak elégedve velülk. Sokat használják ezeket, a diákok szállítására, az úszásoktatásra Homoródfürdőre is viszik a gyermekeket.

Idézet
Mivel megvan még az egyik régi iskolabusz, van még egy alternatívánk

– említette. Csak kedvező tapasztalatokról számolt be az általuk használt 16+1 személyes elektromos iskolabusszal kapcsolatban Gyergyóremete polgármestere, Laczkó-Albert Elemér is. Az elöljáró elmondta, a gépjármű hibátlanul működik, menetrendszerűen közlekedik.

Idézet
Örülünk neki, köszönjük, jól bevált, rendben van.

Nagyon költséges volt a régi buszunk, rengeteget javítottuk. Van töltési lehetőség, van sofőr, nincs semmilyen gond” – számolt be a községvezető.

Hargita megyében elektromos iskolabuszokat használhat Csíkszentdomokos, Gyergyóholló, Galambfalva, Korond, Kápolnásfalu, Gyergyószárhegy, Lövéte, Bélbor, Gyergyószentmiklós, Karcfalva, Szépvíz, Gyergyóújfalu, Székelyvarság, Csíkmadaras, Csíkszentgyörgy, Csíkszenttamás, Salamás, Gyergyótölgyes, Gyergyóvárhegy, Csíkszentkirály, Csíkkozmás, Csíkdánfalva, Máréfalva, Gyimesközéplok, Kászonaltíz, Vasláb, Csíkszentimre, Csíkszentsimon, Csíkpálfalva, Gyergyócsomafalva, Szentegyháza, Csíkszentmihály, Csíkrákos, Oroszhegy, Zetelaka, Farkaslaka, Siménfalva, Parajd, Madéfalva, Felsőboldogfalva, Homoródalmás, Csíkszentmihály, Oklánd, Csíkszereda.

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