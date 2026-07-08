Beváltak, jól működnek az elektromos iskolabuszok

Rendszeres használatban jól teljesítenek
Fotó: Kozán István
Noha a tavaly országszerte beszerzett elektromos iskolabuszok elsősorban az árkülönbségek miatt eredményeztek vitákat, az eltelt egy év után a tapasztalatok azt bizonyítják, ezek a járművek beváltak, a települések vezetői elégedettek velük.
Az elektromos iskolabuszokat az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) biztosította támogatásoknak köszönhetően vásárolták országszerte a megyei tanácsok, pályázatok nyomán. Több méret van ezekből, a 8+1 és 16+1 személyesek mellett még 20+1 személyes kapacitásút is vásároltak. Hargita megyében az első két típusból összesen
A 8+1 személyes kisbuszból 39, míg a 16+1-es-ből 15 állt szolgálatba tavaly ősszel, több olyan község, illetve város is van, ahová mindkét típusból jutott. A helyi önkormányzatoknak
A 8+1 személyes kisbuszok egyenként 370 ezer lejbe – 74 350 euróba kerültek áfa nélkül az akkori árfolyam szerint, míg a 16+1 személyesek darabonként 753 ezer lejbe – 147 ezer 673 euróba, szintén áfa nélkül. Az árkülönbségek egyébként a székelyföldi megyék esetében is jelentkeztek, a legkedvezőbben a Hargita megyeiek vásároltak: ugyanattól a beszállítótól mindkét típust olcsóbban kapták meg, mint Maros, illetve Kovászna megyék.
Az országos szinten lezajlott elektromos iskolabuszok beszerzése jelentős vitákat eredményezett az árkülönbségek miatt, sokan túlárazást bizonygatnak. A székelyföldi megyék is részesültek a programból, megnéztük, hol mennyit fizettek a járművekért.
Az első iskolabuszok átadása óta már eltelt egy év, a járművek rendszeres használatban vannak, az általunk megkérdezett polgármesterek kivétel nélkül elégedettek velük.
Mindenütt beváltak az elektromos iskolabuszok
Fotó: Kozán István
Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere szerint minden szempontból bevált az általuk használt elektromos kisbusz, amelyet a kezdetektől folyamatosan üzemben van, és jól működik.
– összegzett. Hozzátette, az üzemeltetési költség érezhetően kisebb, mint a gázolajat használó járművek esetében.
Gyimesközéplok két iskolabuszt kapott a diákok szállítására, mindkét típusból egyet-egyet. Gergely Károly polgármester kérdésünkre elmondta, mivel újak voltak, a téli időszakban sem volt gond a járművekkel, megfelelően tudtak közlekedni. Kitért arra is, hogy egyik busznak volt egy-két hibája, de megjavították. Nekik inkább
A töltőállomást a tűzoltószertárnál helyezték el, kellett még egy új kábelt is odavezetni, mert az áramerősség nem volt megfelelő. Az üzemeltetési költségek viszont egyértelműen kisebbek – ismertette.
Megfelelően működnek a jámrűvek
Fotó: Kozán István
Szentegyháza szintén két iskolabuszt vett használatba, egy kisebbet és egy nagyobbat. A város polgármestere, Lőrincz Csaba elégedett a gépjárművekkel, mint mondta, műszakilag beváltak, tényleg jók, meg vannak elégedve velülk. Sokat használják ezeket, a diákok szállítására, az úszásoktatásra Homoródfürdőre is viszik a gyermekeket.
– említette. Csak kedvező tapasztalatokról számolt be az általuk használt 16+1 személyes elektromos iskolabusszal kapcsolatban Gyergyóremete polgármestere, Laczkó-Albert Elemér is. Az elöljáró elmondta, a gépjármű hibátlanul működik, menetrendszerűen közlekedik.
Nagyon költséges volt a régi buszunk, rengeteget javítottuk. Van töltési lehetőség, van sofőr, nincs semmilyen gond” – számolt be a községvezető.
Hargita megyében elektromos iskolabuszokat használhat Csíkszentdomokos, Gyergyóholló, Galambfalva, Korond, Kápolnásfalu, Gyergyószárhegy, Lövéte, Bélbor, Gyergyószentmiklós, Karcfalva, Szépvíz, Gyergyóújfalu, Székelyvarság, Csíkmadaras, Csíkszentgyörgy, Csíkszenttamás, Salamás, Gyergyótölgyes, Gyergyóvárhegy, Csíkszentkirály, Csíkkozmás, Csíkdánfalva, Máréfalva, Gyimesközéplok, Kászonaltíz, Vasláb, Csíkszentimre, Csíkszentsimon, Csíkpálfalva, Gyergyócsomafalva, Szentegyháza, Csíkszentmihály, Csíkrákos, Oroszhegy, Zetelaka, Farkaslaka, Siménfalva, Parajd, Madéfalva, Felsőboldogfalva, Homoródalmás, Csíkszentmihály, Oklánd, Csíkszereda.
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