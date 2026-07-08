Beváltak, jól működnek az elektromos iskolabuszok

Noha a tavaly országszerte beszerzett elektromos iskolabuszok elsősorban az árkülönbségek miatt eredményeztek vitákat, az eltelt egy év után a tapasztalatok azt bizonyítják, ezek a járművek beváltak, a települések vezetői elégedettek velük.

Kovács Attila 2026. július 08., 21:052026. július 08., 21:05

Az elektromos iskolabuszokat az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) biztosította támogatásoknak köszönhetően vásárolták országszerte a megyei tanácsok, pályázatok nyomán. Több méret van ezekből, a 8+1 és 16+1 személyesek mellett még 20+1 személyes kapacitásút is vásároltak. Hargita megyében az első két típusból összesen

54 járművet osztottak szét a helyi önkormányzatoknak, amelyek partnerként vettek részt a pályázatban, ezek több mint 1600 diák szállítását biztosítják.

A 8+1 személyes kisbuszból 39, míg a 16+1-es-ből 15 állt szolgálatba tavaly ősszel, több olyan község, illetve város is van, ahová mindkét típusból jutott. A helyi önkormányzatoknak

a járművek értékének 5 százalékát kellett biztosítaniuk, a kisbuszokhoz a sofőröket, valamint az elektromos töltőállomásokat.

A 8+1 személyes kisbuszok egyenként 370 ezer lejbe – 74 350 euróba kerültek áfa nélkül az akkori árfolyam szerint, míg a 16+1 személyesek darabonként 753 ezer lejbe – 147 ezer 673 euróba, szintén áfa nélkül. Az árkülönbségek egyébként a székelyföldi megyék esetében is jelentkeztek, a legkedvezőbben a Hargita megyeiek vásároltak: ugyanattól a beszállítótól mindkét típust olcsóbban kapták meg, mint Maros, illetve Kovászna megyék. korábban írtuk Elektromos iskolabuszok Székelyföldön: mennyi az annyi? Az országos szinten lezajlott elektromos iskolabuszok beszerzése jelentős vitákat eredményezett az árkülönbségek miatt, sokan túlárazást bizonygatnak. A székelyföldi megyék is részesültek a programból, megnéztük, hol mennyit fizettek a járművekért. Egy évnyi használat után Az első iskolabuszok átadása óta már eltelt egy év, a járművek rendszeres használatban vannak, az általunk megkérdezett polgármesterek kivétel nélkül elégedettek velük.

Mindenütt beváltak az elektromos iskolabuszok Fotó: Kozán István

Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere szerint minden szempontból bevált az általuk használt elektromos kisbusz, amelyet a kezdetektől folyamatosan üzemben van, és jól működik.

Nekünk gondunk, bajunk nem volt vele

– összegzett. Hozzátette, az üzemeltetési költség érezhetően kisebb, mint a gázolajat használó járművek esetében. Hirdetés Gyimesközéplok két iskolabuszt kapott a diákok szállítására, mindkét típusból egyet-egyet. Gergely Károly polgármester kérdésünkre elmondta, mivel újak voltak, a téli időszakban sem volt gond a járművekkel, megfelelően tudtak közlekedni. Kitért arra is, hogy egyik busznak volt egy-két hibája, de megjavították. Nekik inkább

a gépkocsivezető biztosítása okozott nehézséget, mert nem könnyen találtak megfelelő személyt.

A töltőállomást a tűzoltószertárnál helyezték el, kellett még egy új kábelt is odavezetni, mert az áramerősség nem volt megfelelő. Az üzemeltetési költségek viszont egyértelműen kisebbek – ismertette.

Megfelelően működnek a jámrűvek Fotó: Kozán István

Műszakilag beváltak Szentegyháza szintén két iskolabuszt vett használatba, egy kisebbet és egy nagyobbat. A város polgármestere, Lőrincz Csaba elégedett a gépjárművekkel, mint mondta, műszakilag beváltak, tényleg jók, meg vannak elégedve velülk. Sokat használják ezeket, a diákok szállítására, az úszásoktatásra Homoródfürdőre is viszik a gyermekeket.

Mivel megvan még az egyik régi iskolabusz, van még egy alternatívánk

– említette. Csak kedvező tapasztalatokról számolt be az általuk használt 16+1 személyes elektromos iskolabusszal kapcsolatban Gyergyóremete polgármestere, Laczkó-Albert Elemér is. Az elöljáró elmondta, a gépjármű hibátlanul működik, menetrendszerűen közlekedik.

Örülünk neki, köszönjük, jól bevált, rendben van.

Nagyon költséges volt a régi buszunk, rengeteget javítottuk. Van töltési lehetőség, van sofőr, nincs semmilyen gond” – számolt be a községvezető.