Tömbházra dőlt egy fenyőfa Szászrégenben

2026. július 06., hétfő

Útlezárással járó fakivágás az országút marosvécsi szakaszán

A közlekedésre is veszélyes fákat vágnak ki a 15-ös országút Marosvécs községhez tartozó szakaszán, így több napig útlezárásokra kell számítani a helyszínen reggel nyolc és délután négy óra között – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.