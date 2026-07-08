Tömbházra dőlt egy fenyőfa Szászrégenben

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Kidőlt fák miatt riasztották a Maros megyei tűzoltókat szerda délután: Szászrégenben egy tömbházra dőlt fenyőfa, Marosvásárhelyen személyautókra esett faágak miatt kellett közbelépniük.
2026. július 08., 20:452026. július 08., 20:45
2026. július 08., 20:462026. július 08., 20:46
Fenyőfa dőlt egy tömbházra a szászrégeni Mihai Viteazul utcában szerda este, a helyszínen a helyi tűzoltóság munkatársai avatkoztak be.
Marosvásárhelyen a Gheorghe Marinescu utcában kellett közbelépniük a hatóságoknak személygépkocsikra zuhant faág eltávolításához – közölte a Maros megyei tűzoltóság.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Csatlakozik a Sepsiszentgyörgyről indult gondosóra-programhoz Vámosgálfalva, így a község idős lakói baj esetén gyorsabban és hatékonyabban kérhetnek segítséget. Az önkormányzat a költségek egy részét is átvállalja.
Életét vesztette egy férfi szerda délelőtt Szászrégenben, miután egy munkagépbe szorult – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.
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Hálózati karbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz szerdán 8.30 és 16.30 között Marosvásárhely több utcájában.
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Súlyos kvadbalesethez riasztották vasárnap délután a mentőegységeket a Kelemen-havasokba.
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