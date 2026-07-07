Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a marosvásárhelyi repülőtéren

Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válik a biztonsági ellenőrzés – tájékoztatta utasait a légikikötő.

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A közlemény szerint az új rendszer használatával az utasoknak már

nem kell kivenniük a kézipoggyászból a nagyobb elektronikai eszközöket,

így a laptopokat, táblagépeket vagy fényképezőgépeket. Ugyancsak a táskában maradhatnak a legfeljebb 100 milliliteres folyadékot tartalmazó flakonok és tartályok, ezeket nem szükséges külön bemutatni az ellenőrzésnél.

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A repülőtér tájékoztatása szerint az is változás, hogy a folyadékokat már nem kötelező átlátszó műanyag tasakba helyezni, közvetlenül a kézipoggyászban is szállíthatók. Emellett