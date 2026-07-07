Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a marosvásárhelyi repülőtéren

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Fotó: Haáz Vince
Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válik a biztonsági ellenőrzés – tájékoztatta utasait a légikikötő.
A közlemény szerint az új rendszer használatával az utasoknak már
így a laptopokat, táblagépeket vagy fényképezőgépeket. Ugyancsak a táskában maradhatnak a legfeljebb 100 milliliteres folyadékot tartalmazó flakonok és tartályok, ezeket nem szükséges külön bemutatni az ellenőrzésnél.
A repülőtér tájékoztatása szerint az is változás, hogy a folyadékokat már nem kötelező átlátszó műanyag tasakba helyezni, közvetlenül a kézipoggyászban is szállíthatók. Emellett
így az utasok több folyadékot vihetnek magukkal, amennyiben egyetlen tartály űrtartalma sem haladja meg a 100 millilitert. A repülőtér ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az egyes folyadéktartályokra vonatkozó szabály továbbra is érvényes marad:
A közlemény szerint az új biztonsági technológia bevezetésének célja, hogy hatékonyabb, gyorsabb és kényelmesebb utazási élményt biztosítsanak az utasok számára.
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