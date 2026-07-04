Kigyulladt egy melléképület Füleházán

Tűz ütött ki szombaton délután egy melléképületben a Maros megyei Füleházán. Szerencsére senki nem sérült meg.

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A helyszínre a dédai tűzoltóegység vonult ki, a beavatkozást a dédai önkéntes tűzoltószolgálat is segítette. A Maros megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lángok továbbterjedését sikerült megakadályozni, a tűzoltók jelenleg az oltási munkálatokat végzik és a tűzfészkek felszámolásán dolgoznak. A tűzesetben senki sem sérült meg.