Két autó ütközött, az egyik lesodródott az úttestről

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Egy sávon halad a forgalom a marosvásárhelyi Szabadi úton, ahol két autó ütközött össze hétfőn délután.
2026. június 29., 18:592026. június 29., 18:59
2026. június 29., 19:072026. június 29., 19:07
Két személygépkocsi ütközött kedden Marosvásárhelyen, a Szabadi úton. A balesethez a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók, valamint egy SMURD-egység vonult ki.
Az ütközés következtében az egyik autó lesodródott az úttestről. A mentőegységek
aki közepesen súlyos sérüléseket szenvedett a történtek következtében, ő az egyik érintett autó vezetője volt.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A másik autó vezetőjét, egy nőt is kivizsgáltak a helyszínen, ő könnyebben sérült meg, a kórházba szállítást pedig elutasította. A baleset helyszínén a forgalom váltakozva, egy sávon halad. A tűzoltók a szükséges tűzmegelőzési intézkedéseket végzik, a beavatkozás idején a mentés még folyamatban volt a Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint.
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