Két autó ütközött, az egyik lesodródott az úttestről

Egy sávon halad a forgalom a marosvásárhelyi Szabadi úton, ahol két autó ütközött össze hétfőn délután.

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Két személygépkocsi ütközött kedden Marosvásárhelyen, a Szabadi úton. A balesethez a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók, valamint egy SMURD-egység vonult ki.

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Az ütközés következtében az egyik autó lesodródott az úttestről. A mentőegységek