Megtalálták a Marosba esett személy holttestét

Megtalálták a tűzoltók annak a személynek a holttestét, akit kedd délután kezdtek el keresni a Maros folyóban Lekencénél.

Székelyhon 2026. június 30., 22:362026. június 30., 22:36

Több órás keresés után megtalálták annak az embernek a holttestét, aki vízbe fulladt Maroslekence térségében. A Maros megyei tűzoltóság kedd esti tájékoztatása szerint

a holttestet a lekencei híd közelében emelték ki a Marosból.