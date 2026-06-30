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Megtalálták a Marosba esett személy holttestét

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Megtalálták a tűzoltók annak a személynek a holttestét, akit kedd délután kezdtek el keresni a Maros folyóban Lekencénél.

Székelyhon

2026. június 30., 22:362026. június 30., 22:36

Több órás keresés után megtalálták annak az embernek a holttestét, aki vízbe fulladt Maroslekence térségében. A Maros megyei tűzoltóság kedd esti tájékoztatása szerint

a holttestet a lekencei híd közelében emelték ki a Marosból.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a helyszínre kiszálltak a tűzoltók, akik felfújható mentőcsónakot is vittek magukkal. A keresésben ugyanakkor egy hegyimentő-egység is részt vett.

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Maros megye Marosszék Tragédia
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