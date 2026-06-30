Embert keresnek a Marosban Lekencénél

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Fotó: Borbély Fanni
Egy, a Maros folyóban eltűnt, feltehetően vízbe fulladt személy felkutatásához riasztották kedden a dicsőszentmártoni tűzoltóegység és a marosludasi munkapont hivatásos tűzoltóit Maroslekence térségébe.
A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a helyszínre kiszálltak a tűzoltók, akik felfújható mentőcsónakot is vittek magukkal.
A keresés és mentés jelenleg is folyamatban van, a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az eltűnt személyről vagy a körülményekről.
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