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Embert keresnek a Marosban Lekencénél

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Egy, a Maros folyóban eltűnt, feltehetően vízbe fulladt személy felkutatásához riasztották kedden a dicsőszentmártoni tűzoltóegység és a marosludasi munkapont hivatásos tűzoltóit Maroslekence térségébe.

Székelyhon

2026. június 30., 17:072026. június 30., 17:07

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a helyszínre kiszálltak a tűzoltók, akik felfújható mentőcsónakot is vittek magukkal.

A keresés és mentés jelenleg is folyamatban van, a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az eltűnt személyről vagy a körülményekről.

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Marosszék
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