Útlezárások a Bözödújfalusi-tó környékén

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Fotó: Olti Angyalka
Forgalomkorlátozások várhatók Erdőszentgyörgyön és a Bözödújfalusi-tó környékén vasárnap a nemzetközi Transylvania Triathlon Fesztival miatt.
Erdőszentgyörgyön és a Bözödújfalusi-tó környékén szervezik meg június 29-én a nemzetközi Transylvania Triathlon Fesztivál triatlonversenyt, amely egyben országos és balkánbajnokság is.
A verseny három sportágat ölel fel: úszást, kerékpározást és futást.
Az úszást a Bözödújfalusi-tóban, a gát környékén tartják,
a kerékpározás a tó körül, Hargita megye határa és Erdőszentgyörgy főtere között zajlik,
a futás pedig Erdőszentgyörgy utcáin lesz.
A szervezők tájékoztatása szerint a verseny sikeres lebonyolítása és a sportolók biztonsága érdekében június 29-én, reggeltől az alábbi útlezárások lesznek érvényben:
A versenyzőknek szurkolni is lehet, a szervezők várják a helyszínre az érdeklődőket.
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