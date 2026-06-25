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Útlezárások a Bözödújfalusi-tó környékén

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Forgalomkorlátozások várhatók Erdőszentgyörgyön és a Bözödújfalusi-tó környékén vasárnap a nemzetközi Transylvania Triathlon Fesztival miatt.

Simon Virág

2026. június 25., 18:142026. június 25., 18:14

Erdőszentgyörgyön és a Bözödújfalusi-tó környékén szervezik meg június 29-én a nemzetközi Transylvania Triathlon Fesztivál triatlonversenyt, amely egyben országos és balkánbajnokság is.

A verseny három sportágat ölel fel: úszást, kerékpározást és futást.

  • Az úszást a Bözödújfalusi-tóban, a gát környékén tartják,

  • a kerékpározás a tó körül, Hargita megye határa és Erdőszentgyörgy főtere között zajlik,

  • a futás pedig Erdőszentgyörgy utcáin lesz.

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A szervezők tájékoztatása szerint a verseny sikeres lebonyolítása és a sportolók biztonsága érdekében június 29-én, reggeltől az alábbi útlezárások lesznek érvényben:

  • reggel 7 és délután 4 óra között lezárják a jármű- és a gyalogosforgalom elől a 136–136A jelzésű megyei út Erdőszentgyörgy és Hargita megye határa közötti szakaszát;
  • ugyanebben az időszakban lezárják a járműforgalom elől Erdőszentgyörgyön a Petőfi utca egy szakaszát a Keskeny utcától a tó irányába, valamint a Keskeny, Állomás és December 22. utcákat;
  • vasárnap reggel 7 és délután 6 óra között lezárják a járműforgalom elől Erdőszentgyörgyön a Malom és a Nicolae Bălcescu utcákat.

A versenyzőknek szurkolni is lehet, a szervezők várják a helyszínre az érdeklődőket.

Marosszék Közlekedés
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