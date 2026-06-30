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Nem tudták megmenteni az életét a rendkívüli hőségben, a helyszínen meghalt

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Országszerte több mint negyven ember szorult orvosi ellátásra hétfőn a kánikula miatt, közülük harmincegyet kórházba szállítottak.

Székelyhon

2026. június 30., 08:272026. június 30., 08:27

2026. június 30., 09:012026. június 30., 09:01

A belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főosztályának (DSU) hétfő esti tájékoztatása szerint aznap reggel nyolc és este kilenc óra között országszerte negyvenhárom embert láttak el a mentőegységek, közülük tizenhármat a rohammentő-szolgálat (SMURD), harmincat a megyei mentőszolgálatok munkatársai.

Egy ember a helyszínen életét vesztette, harmincegy embert (valamennyien felnőttek) kórházba kellett szállítani.

A DSU közlése szerint a legtöbb esetben ájulás, fejfájás és általános rosszullét miatt volt szükség a mentőegységek beavatkozására – írja az Agerpres hírügynökség.

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