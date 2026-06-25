Próbafelvételi az orvosi egyetemre

Fotó: Haáz Vince
A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) július 5-én, vasárnap 10 órától a Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem főépületében (MOGYTTE) próbafelvételit tart azoknak, akik a vizsga előtt szeretnének megismerkedni a felvételi körülményeivel.
Az általános orvosi, illetve fogorvosi szakra jelentkezők biológiából, a gyógyszerészeti szakra jelentkezők pedig kémiából tehetik próbára a tudásukat. A részvételi díj 70 lej, amit a helyszínen készpénzben lehet kifizetni. Regisztrálni ezen a linken lehet. A jelentkezés június 27-én éjfélkor zárul.
A folyók nem biztonságos fürdőhelyek, hanem olyan vizek, amelyek akár néhány másodperc alatt is halálos veszélyt jelenthetnek még a tapasztalt úszók számára is – figyelmeztetnek a szakemberek.
Megszavazta Marosvásárhely önkormányzata az idei díszpolgárok névsorát, noha a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma nyílt levélben tiltakozott a jelöltek – különösen néhai Kincses Előd jogász, közíró – ellen.
Forgalomkorlátozások várhatók Erdőszentgyörgyön és a Bözödújfalusi-tó környékén vasárnap a nemzetközi Transylvania Triathlon Fesztival miatt.
Felvonulást és ünnepséget szervez a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szombaton Marosvásárhelyen a nemzeti lobogó napja alkalmából. A városnapokkal egy időben zajló eseményre George Simion pártelnököt is várják.
Személyautót sodort el a vonat a Maros megyei Bánffytanya településnél szerda délután. A szerencsés kimenetelű vasúti balesetben senki sem sérült meg.
Tűzesethez vonultak ki a szászrégeni hivatásos tűzoltók csütörtök délután a Maros megyei Görgényoroszfaluba, miután egy faipari vállalkozás fűrészportároló silójában tűz keletkezett.
Tűz ütött ki szerdán egy koronkai irodaházban. Az épületből 19 személy időben kijutott, két füstöt belélegzett embert pedig a helyszínen láttak el a mentősök.
Mintegy húsz négyzetméteren égett egy lakóház tetőszerkezete szerda reggel Maroskeresztúron. Az épületben négy ember tartózkodott, köztük egy fogyatékkal élő ember is, akiket a helyszínen lévő lakosok még biztonságban kimenekítettek.
Az A8-as autópálya Marosvásárhely és Nyárádszereda közti szakasza mintegy 50 százalékban elkészült, a 24 kilométeres sztrádát 2027 első felében adhatják át a forgalomnak – jelentette be kedden Horațiu Cosma, a szállításügyi minisztérium államtitkára.
A korábbinál gyorsabban és pontosabban vizsgálhatják a szövetmintákat a Maros Megyei Klinikai Kórház patológiai laboratóriumában. Az intézményben évente már akár negyvenezer mintát is elemezhetnek Maros, Hargita és Beszterce megyei páciensektől is.
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