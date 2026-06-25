Próbafelvételi az orvosi egyetemre

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) július 5-én, vasárnap 10 órától a Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem főépületében (MOGYTTE) próbafelvételit tart azoknak, akik a vizsga előtt szeretnének megismerkedni a felvételi körülményeivel.

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Az általános orvosi, illetve fogorvosi szakra jelentkezők biológiából, a gyógyszerészeti szakra jelentkezők pedig kémiából tehetik próbára a tudásukat. A részvételi díj 70 lej, amit a helyszínen készpénzben lehet kifizetni. Regisztrálni ezen a linken lehet. A jelentkezés június 27-én éjfélkor zárul.