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A folyók nem strandok – figyelmeztetnek a vízügyi szakemberek

A gát környékén nagyon veszélyes fürdőzni • Fotó: Román Vízügyi Igazgatóság

A gát környékén nagyon veszélyes fürdőzni

Fotó: Román Vízügyi Igazgatóság

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A folyók nem biztonságos fürdőhelyek, hanem olyan vizek, amelyek akár néhány másodperc alatt is halálos veszélyt jelenthetnek még a tapasztalt úszók számára is – figyelmeztetnek a szakemberek.

Simon Virág

2026. június 25., 21:232026. június 25., 21:23

A kánikula miatt egyre többen hűsölnek folyóvizekben, de a vízügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a folyók nem strandok.

A Román Vízügyi Igazgatóság Maros megyei kirendeltsége közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt írja, hogy a folyók nem biztonságos fürdőhelyek, hanem olyan vizek, amelyek akár néhány másodperc alatt is halálos veszélyt jelenthetnek még a tapasztalt úszók számára is.

Idézet
Az erős sodrás, az örvények és a víz alatt rejtőző ágak senkit sem kímélnek.

A kijelöletlen helyeken való fürdőzés szigorúan tilos. Kérjük, tartsák tiszteletben a táblákat, amelyeken egyértelműen ez áll: A fürdőzés szigorúan tilos!”

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A tájékoztatásra azért is szükség volt, mert

Marosvásárhelyen a Maros felső gátjánál, a Víkendtelep szomszédságában rendszeresen strandolnak gyerekek és fiatalok.

A vízügyi szakemberek figyelmeztetnek: ez a terület fokozottan veszélyes övezetnek minősül, ahol olyan vízügyi műveleteket hajtanak végre, amelyek kiszámíthatatlanok lehetnek az ott tartózkodókra nézve.

Marosszék
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