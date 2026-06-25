A folyók nem strandok – figyelmeztetnek a vízügyi szakemberek

A gát környékén nagyon veszélyes fürdőzni
Fotó: Román Vízügyi Igazgatóság
A folyók nem biztonságos fürdőhelyek, hanem olyan vizek, amelyek akár néhány másodperc alatt is halálos veszélyt jelenthetnek még a tapasztalt úszók számára is – figyelmeztetnek a szakemberek.
A kánikula miatt egyre többen hűsölnek folyóvizekben, de a vízügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a folyók nem strandok.
A Román Vízügyi Igazgatóság Maros megyei kirendeltsége közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt írja, hogy a folyók nem biztonságos fürdőhelyek, hanem olyan vizek, amelyek akár néhány másodperc alatt is halálos veszélyt jelenthetnek még a tapasztalt úszók számára is.
A kijelöletlen helyeken való fürdőzés szigorúan tilos. Kérjük, tartsák tiszteletben a táblákat, amelyeken egyértelműen ez áll: A fürdőzés szigorúan tilos!”
A tájékoztatásra azért is szükség volt, mert
A vízügyi szakemberek figyelmeztetnek: ez a terület fokozottan veszélyes övezetnek minősül, ahol olyan vízügyi műveleteket hajtanak végre, amelyek kiszámíthatatlanok lehetnek az ott tartózkodókra nézve.
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