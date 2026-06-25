A folyók nem strandok – figyelmeztetnek a vízügyi szakemberek

A folyók nem biztonságos fürdőhelyek, hanem olyan vizek, amelyek akár néhány másodperc alatt is halálos veszélyt jelenthetnek még a tapasztalt úszók számára is – figyelmeztetnek a szakemberek.

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A kánikula miatt egyre többen hűsölnek folyóvizekben, de a vízügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a folyók nem strandok.

A Román Vízügyi Igazgatóság Maros megyei kirendeltsége közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt írja, hogy a folyók nem biztonságos fürdőhelyek, hanem olyan vizek, amelyek akár néhány másodperc alatt is halálos veszélyt jelenthetnek még a tapasztalt úszók számára is.