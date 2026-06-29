Aquaparkkal bővülhet Szováta turisztikai kínálata

Több mint 104 millió lejes beruházással épülhet modern aquapark és szabadidős központ Szovátán. A Maros Megyei Tanács és Szováta önkormányzata közösen nyújt be pályázatot a projekt megvalósítására, amely egész évben várná a látogatókat.

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A Maros Megyei Tanács Szováta önkormányzatával partnerségben kedden pályázatot nyújt be a Központi Fejlesztési Régióhoz egy modern aquapark és szabadidős komplexum megvalósítására – osztotta meg a hírt Facebook-oldalán Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

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Mint írja, a tervek szerint a több mint 104 millió lej értékű beruházás mintegy 20 ezer négyzetméteren valósulna meg, és célja, hogy ű