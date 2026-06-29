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Aquaparkkal bővülhet Szováta turisztikai kínálata

A Maros Megyei Tanács elnöke terveket is megosztott a bejegyzésében • Fotó: Péter Ferenc / Facebook

A Maros Megyei Tanács elnöke terveket is megosztott a bejegyzésében

Fotó: Péter Ferenc / Facebook

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Több mint 104 millió lejes beruházással épülhet modern aquapark és szabadidős központ Szovátán. A Maros Megyei Tanács és Szováta önkormányzata közösen nyújt be pályázatot a projekt megvalósítására, amely egész évben várná a látogatókat.

Székelyhon

2026. június 29., 18:192026. június 29., 18:19

A Maros Megyei Tanács Szováta önkormányzatával partnerségben kedden pályázatot nyújt be a Központi Fejlesztési Régióhoz egy modern aquapark és szabadidős komplexum megvalósítására – osztotta meg a hírt Facebook-oldalán Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

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Mint írja, a tervek szerint a több mint 104 millió lej értékű beruházás mintegy 20 ezer négyzetméteren valósulna meg, és célja, hogy ű

egész évben korszerű kikapcsolódási lehetőséget biztosítson a helyieknek és a turistáknak.

A tervezett komplexumban fedett és szabadtéri édes- és sós vizű medencék, hidromasszázs-medencék és jakuzzik, gyermek- és babamedencék, csúszdapark, wellness- és pihenőövezetek, gyermekek számára kialakított játszóterek, valamint kiterjedt zöldfelületek kapnának helyet. A beruházás kezdeményezői szerint a regionális jelentőségű fejlesztés

hozzájárulhat Maros megye turisztikai infrastruktúrájának erősítéséhez,

új munkahelyek létrehozásához, valamint a térség turisztikai vonzerejének növeléséhez.

Maros megye Marosszék Szováta
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