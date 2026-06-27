Bolojan: 40 százalékkal csökkent a deficit az első öt hónapban

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Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint az idei év első öt hónapjának költségvetési adatai azt mutatják, hogy a múlt év ugyanezen időszakához képest több mint 40 százalékkal, 64 milliárd lejről 36 milliárd lejre csökkent a deficit.
Az ügyvivő kormányfő szombati Facebook-bejegyzésében úgy értékelte, a több mint 28 milliárd lejes csökkenés az első komolyabb korrekció azután, hogy az állam hosszú éveken át sokkal többet költött annál, mint amit a gazdaság megtermelt.
– fogalmazott az Agerpres szemléje szerint.
Bejegyzésében Bolojan egy betegség kezeléséhez hasonlította a deficit lefaragását.
„A kezelés első szakaszában átmenetileg rosszabbul érezheted magad. De ez is hozzátartozik a gyógyuláshoz (...) Jó úton járunk” – szögezte le. Hangsúlyozta:
„Csakhogy ehhez továbbra is vigyáznunk kell az állam egészségére. A betegség visszatérhet. A populizmus, a klientelizmus és a pazarlás ismét sarokba szoríthat bennünket. Köszönöm minden románnak, hogy együtt átvészeltük ezt az időszakot!” – írta bejegyzésében Ilie Bolojan.
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