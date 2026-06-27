Bolojan: 40 százalékkal csökkent a deficit az első öt hónapban

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint az idei év első öt hónapjának költségvetési adatai azt mutatják, hogy a múlt év ugyanezen időszakához képest több mint 40 százalékkal, 64 milliárd lejről 36 milliárd lejre csökkent a deficit.

Székelyhon 2026. június 27., 18:232026. június 27., 18:23

Az ügyvivő kormányfő szombati Facebook-bejegyzésében úgy értékelte, a több mint 28 milliárd lejes csökkenés az első komolyabb korrekció azután, hogy az állam hosszú éveken át sokkal többet költött annál, mint amit a gazdaság megtermelt.

Ez világos jele annak, hogy az állam kiadásai kezdenek a valós pénzügyi lehetőségeihez igazodni”

– fogalmazott az Agerpres szemléje szerint. Hirdetés Bejegyzésében Bolojan egy betegség kezeléséhez hasonlította a deficit lefaragását. „A kezelés első szakaszában átmenetileg rosszabbul érezheted magad. De ez is hozzátartozik a gyógyuláshoz (...) Jó úton járunk” – szögezte le. Hangsúlyozta:

ha sikerül fenntartani a költségvetési fegyelmet, a következő években csökkenni fognak a kamatkiadások, és így több forrás juthat fejlesztésekre, a jólét növelésére és a közszolgáltatások javítására.