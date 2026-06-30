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Medvét láttak Szécsenyben és Csíksomlyón

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Medve jelenléte miatt figyelmeztették Ro-Alert üzenetben a csíkszeredaiakat kedd este.

Székelyhon

2026. június 30., 22:592026. június 30., 22:59

2026. június 30., 23:072026. június 30., 23:07

A csíksomlyói Gál Mózes utcában látták a nagyvadat késő este, kevéssel 11 óra előtt, korábban pedig a szécsenyi zónából jelezték a nagyvad jelenlétét.

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Csíkszék Csíkszereda medve
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