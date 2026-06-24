Ittas szekérhajtó okozott balesetet Csíkszeredában, a maszkosok bevetésére is szükség volt – videóval

Fotó: Olti Angyalka
Anyagi kárral és látványos rendőrségi intézkedéssel járó közlekedési baleset történt szerdán délután Csíkszeredában. Egy szekér hajtója és utasai a baleset után agresszíven viselkedtek, így a rendőrség különleges egységének közbelépésére is szükség volt.
2026. június 24., 21:512026. június 24., 21:51
2026. június 24., 22:302026. június 24., 22:30
A csíkszeredai vasútállomás közelében, a Brassói úton egy 40 éves férfi által hajtott lovasszekér ütközött neki az előtte haladó járműnek szerdán délután. A helyszíni vizsgálat során a rendőrök megállapították, hogy
ezért ütközött neki hátulról az előtte haladó gépkocsinak – tudtuk meg a Hargita megyei rendőrségtől érdeklődve.
A rendőrök alkoholszondával ellenőrizték a szekér vezetőjét, akinek leheletében 1,08 mg/l alkoholt mutatott ki a készülék. A személygépkocsi vezetőjének alkoholtesztje negatívnak bizonyult. Mivel
a helyszínre a csíkszeredai rendőrség különleges egysége is kivonult. Az érintetteket, valamint a balesetben részes gépkocsi vezetőjét a rendőrségre kísérték.
A szekér hajtóját a közúti közlekedésre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt pénzbírsággal sújtották. A balesetben személyi sérülés nem történt.
Rovarirtást végeznek Csíkszereda teljes közterületén, csütörtökön este.
A gyermekeket érő digitális hatásokról, a túlzott képernyőhasználat következményeiről és a tudatos eszközhasználat fontosságáról tart előadást Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő június 25-én, csütörtökön 17 órától a Csíki Moziban.
A végleges körforgalom elkészülte után egy újabb fontos beruházás közeledik a befejezéshez Csíkszentkirály községben.
Meghaladja a 231,5 millió lejt a tervezett új csíkszeredai fertőző- és tüdőkórház beruházási értéke, miközben az eredeti becslés még csak 71 millió lej volt. Ha a kormány jóváhagyja az új összeget, a munkálatok még idén elkezdődhetnek.
Hiába készültek a felújításra, végül elmaradt a beruházás a csíkszeredai Vámszer Géza Művészeti Népiskola Gál Sándor utcai épületénél, ezért kisebb karbantartási munkák után hamarosan visszaköltözik az iskola az épületébe.
Átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet lesz több csíkszeredai utcában, két lakónegyedben pedig nyomáscsökkenés lehetséges a betervezett munkálatok miatt.
Újabb szakaszánál tart a községi utak és utcák korszerűsítése Csíkszentimrén. Miután korábban már jelentős mennyiségű útszakaszt aszfaltoztak, most újabb helyszíneken, kisebb utcákban is felújítás történik.
Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a csíkszentlélekieket szombaton este, hogy medvét láttak a település főutcáján.
A kedden Csíkszeredában elhunyt 48 éves férfi halálával kapcsolatban érdeklődtünk a rendőrségi szóvivőnél. Néhány dolgot már kizártak.
Kilőtték szerdán este azt a medvét Kászonban, amely hétfőn két embert sebesített meg egy esztenán. A nagyvad a hajtás során a vadőrre és a vadászra is rátámadt, ezért döntöttek a kilövése mellett.
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