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Ittas szekérhajtó okozott balesetet Csíkszeredában, a maszkosok bevetésére is szükség volt – videóval

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Anyagi kárral és látványos rendőrségi intézkedéssel járó közlekedési baleset történt szerdán délután Csíkszeredában. Egy szekér hajtója és utasai a baleset után agresszíven viselkedtek, így a rendőrség különleges egységének közbelépésére is szükség volt.

Székelyhon

2026. június 24., 21:512026. június 24., 21:51

2026. június 24., 22:302026. június 24., 22:30

A csíkszeredai vasútállomás közelében, a Brassói úton egy 40 éves férfi által hajtott lovasszekér ütközött neki az előtte haladó járműnek szerdán délután. A helyszíni vizsgálat során a rendőrök megállapították, hogy

a lovat hajtó férfi nem tartotta be a megfelelő követési távolságot,

ezért ütközött neki hátulról az előtte haladó gépkocsinak – tudtuk meg a Hargita megyei rendőrségtől érdeklődve.

A rendőrök alkoholszondával ellenőrizték a szekér vezetőjét, akinek leheletében 1,08 mg/l alkoholt mutatott ki a készülék. A személygépkocsi vezetőjének alkoholtesztje negatívnak bizonyult. Mivel

a szekeres, valamint a szekéren utazó másik két személy az alkoholfogyasztás következtében agresszívan, rendbontó módon viselkedett,

a helyszínre a csíkszeredai rendőrség különleges egysége is kivonult. Az érintetteket, valamint a balesetben részes gépkocsi vezetőjét a rendőrségre kísérték.

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A szekér hajtóját a közúti közlekedésre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt pénzbírsággal sújtották. A balesetben személyi sérülés nem történt.

Csíkszék Csíkszereda Baleset
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