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Két csíki községben is elkezdték a vezetéképítést

Csíkbánkfalván is dolgozik a kivitelező • Fotó: Borbély Fanni

Csíkbánkfalván is dolgozik a kivitelező

Fotó: Borbély Fanni

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A Harvíz Rt. óriásprojektje részeként két csíkszéki községekben is elkezdődött a víz- és csatornahálózatok építése. Csíkszentléleken és Csíkszentgyörgyön is munkához látott a kivitelező, elsőként a szennyvízhálózat készül el.

Kovács Attila

2026. augusztus 06., 09:542026. augusztus 06., 09:54

A közbeszerzések nyomán a kiviteli szerződéseket márciusban írták alá a kivitelező céggel, amely mindkét községben már dolgozik, miután a szükséges anyagmennyiséget és munkagépeket a munkaterületekre szállították.

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Mint a megbízó Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató cégtől érdeklődésünkre közölték,

első ütemben a szennyvízhálózat kiépítése zajlik, mivel ezek a vezetékek mélyebbre kerülnek, mint az ivóvízhálózat.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszentgyörgy község területén a munkálattal délről, Csíkbánkfalva legalacsonyabban fekvő utcáitól haladnak észak felé. Csíkszentlélek községben Csíkmindszent szennyvízhálózatának a kiépítésével kezdték a munkát.

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Mivel a község mindhárom településén van már ivóvízhálózat, ezeket bővíteni kell, így az újonnan épült házak többségének is lesz csatlakozási lehetősége – tudtuk meg.

Csíkszentgyörgyön ugyanakkor a beruházás nem terjed ki a távolabb fekvő kistelepülésekre, mint Egerszék, Csinód, Gyürke és Csobányos. Idén az ütemterv szerint Csíkbánkfalván a szennyvízhálózat kiépítése készül el, akárcsak Mindszenten – tájékoztatott a Harvíz Rt.

A kivitelezés ideje alatt a munkaterületeken ideiglenes forgalomkorlátozásokra, részleges vagy teljes útlezárásokra kell számítani, az utcák szélességétől függően.

Ahol ez lehetséges, alternatív útvonalakat biztosítanak a közlekedés fenntartása érdekében. A kivitelező minden jelentősebb forgalomkorlátozásról előzetesen tájékoztatja a polgármesteri hivatalt, amely időben értesíti a lakosságot, így az útlezárások nem érik váratlanul az érintetteket.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszentlélek községben 4,6 kilométernyi vízvezeték, 1 nyomásfokozó szivattyúház és 1 víztartály készül, valamint közel 21 kilométernyi szennyvízhálózat, és 10 új szivattyúállomás. Csíkszentgyörgy településein a vízhálózat-építés során több mint 40 kilométernyi vezetéket fektetnek le, 1 víztartályt, és 4 nyomásfokozó szivattyúházat telepítenek. A szennyvízhálózat több mint 28 kilométernyi vezetéket, és 18 új szivattyúállomást tartalmaz majd.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A vezetékeket mindenütt a telekhatárokig fektetik le, a csatlakozásokkal, aknákkal együtt, a lakók feladata a kapun belül a belső szerelések megoldása lesz.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszentgyörgy Csíkszentlélek
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