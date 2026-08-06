Két csíki községben is elkezdték a vezetéképítést

Csíkbánkfalván is dolgozik a kivitelező
Fotó: Borbély Fanni
A Harvíz Rt. óriásprojektje részeként két csíkszéki községekben is elkezdődött a víz- és csatornahálózatok építése. Csíkszentléleken és Csíkszentgyörgyön is munkához látott a kivitelező, elsőként a szennyvízhálózat készül el.
A közbeszerzések nyomán a kiviteli szerződéseket márciusban írták alá a kivitelező céggel, amely mindkét községben már dolgozik, miután a szükséges anyagmennyiséget és munkagépeket a munkaterületekre szállították.
Mint a megbízó Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató cégtől érdeklődésünkre közölték,
Fotó: Borbély Fanni
Csíkszentgyörgy község területén a munkálattal délről, Csíkbánkfalva legalacsonyabban fekvő utcáitól haladnak észak felé. Csíkszentlélek községben Csíkmindszent szennyvízhálózatának a kiépítésével kezdték a munkát.
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Mivel a község mindhárom településén van már ivóvízhálózat, ezeket bővíteni kell, így az újonnan épült házak többségének is lesz csatlakozási lehetősége – tudtuk meg.
Csíkszentgyörgyön ugyanakkor a beruházás nem terjed ki a távolabb fekvő kistelepülésekre, mint Egerszék, Csinód, Gyürke és Csobányos. Idén az ütemterv szerint Csíkbánkfalván a szennyvízhálózat kiépítése készül el, akárcsak Mindszenten – tájékoztatott a Harvíz Rt.
Ahol ez lehetséges, alternatív útvonalakat biztosítanak a közlekedés fenntartása érdekében. A kivitelező minden jelentősebb forgalomkorlátozásról előzetesen tájékoztatja a polgármesteri hivatalt, amely időben értesíti a lakosságot, így az útlezárások nem érik váratlanul az érintetteket.
Fotó: Borbély Fanni
Csíkszentlélek községben 4,6 kilométernyi vízvezeték, 1 nyomásfokozó szivattyúház és 1 víztartály készül, valamint közel 21 kilométernyi szennyvízhálózat, és 10 új szivattyúállomás. Csíkszentgyörgy településein a vízhálózat-építés során több mint 40 kilométernyi vezetéket fektetnek le, 1 víztartályt, és 4 nyomásfokozó szivattyúházat telepítenek. A szennyvízhálózat több mint 28 kilométernyi vezetéket, és 18 új szivattyúállomást tartalmaz majd.
Fotó: Borbély Fanni
A vezetékeket mindenütt a telekhatárokig fektetik le, a csatlakozásokkal, aknákkal együtt, a lakók feladata a kapun belül a belső szerelések megoldása lesz.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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