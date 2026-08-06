Jubileumi találkozó: Csíkszentkirály látja vendégül a Szent István nevét viselő településeket

Csíkszentkirály legutóbb 2016-ban adott otthont a találkozónak. Archív
Fotó: Veres Nándor
Harmincadik alkalommal rendezik meg a Szent Király Szövetségi Találkozót, amelyre a Kárpát-medence több mint húsz, Szent István nevéhez kötődő településéről érkeznek vendégek. Az esemény hagyományőrző, kulturális és ünnepi programokat kínál.
Harmincéves jubileumához érkezett a Szent Király Szövetségi Találkozó, amelynek idei házigazdája Csíkszentkirály. Az augusztus 7–9. között zajló rendezvény története egészen 1996-ig nyúlik vissza, amikor néhai Udvarhelyi Kovács István kezdeményezésére
A szövetség alapító okiratát 1996-ban írták alá Szentkirályon, ahol arról is döntöttek, hogy tízévente mindig ugyanaz a település ad otthont a jubileumi találkozónak. Emellett minden évben más-más tagtelepülés vállalja a házigazda szerepét.
Székely Ernő, Csíkszentkirály polgármestere szerint a kezdeményezés legfontosabb célja kezdettől fogva az volt, hogy a résztvevők megismerjék egymás hagyományait, népszokásait, erősítsék a barátságokat és megéljék a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának fontosságát.
Az idei jubileumi találkozón tíz magyarországi, négy felvidéki, egy kárpátaljai és hat erdélyi település képviselői vesznek részt.
A polgármester szerint ez egy ünnepi alkalom, ami egyben lehetőség arra is, hogy a települések tovább erősítsék az elmúlt három évtized alatt kialakult kapcsolataikat.
Archív
Fotó: Veres Nándor
A rendezvény pénteken a vendégek fogadásával kezdődik. Az esti program részeként előadás hangzik el az Andrássy család történetéről, amelyet népzenei műsor kísér.
amelyen a polgármesterek vesznek részt, míg a kísérők településbemutató programon ismerkedhetnek Csíkszentkirállyal. A nap folyamán megemlékeznek a szövetség két alapító tagjáról, Udvari Dezsőről és Nagy Benedekről, majd felavatják a 30. évfordulóra készült emlékművet. Ekkor kap hivatalosan nevet a település sportterme is, amely ezentúl Udvari Dezső nevét viseli.
Délután hagyományőrző aratókalákát mutatnak be a nyugdíjasok közreműködésével, emellett számos kulturális fellépés várja az érdeklődőket.
Vasárnap ünnepi szentmisével folytatódik a program, majd a szövetségi zászló átadásával, ünnepi beszédekkel, koszorúzással és kitüntetések átadásával. A rendezvény közös ebéddel és a vendégek hazautazásával ér véget.
Archív
Fotó: Veres Nándor
Székely Ernő 2004 óta vezeti a községet, és 2006 óta rendszeres résztvevője a találkozóknak. Mint fogalmazott, a szövetség fennmaradásának titka nem az anyagi háttérben rejlik.
– mondta. Hozzátette, az évek során ugyan több településen polgármesterváltás történt, ám az új vezetők is továbbvitték a közösség ügyét, így a három évtizede létrehozott kapcsolat máig élő és működő maradt.
A találkozók hangulatát jól jellemzik azok a kedves történetek és visszatérő mondások, amelyek évről évre elkísérik a résztvevőket. Ahogy a tavalyi, felvidéki találkozón is elhangzott: „Az a szabály, hogy nincsen szabály.” Talán éppen ez a kötetlenség, a személyes kapcsolatok és az egymás iránti nyitottság az, ami harminc éve életben tartja a Szent Király Szövetséget.
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