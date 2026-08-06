Jubileumi találkozó: Csíkszentkirály látja vendégül a Szent István nevét viselő településeket

Harmincadik alkalommal rendezik meg a Szent Király Szövetségi Találkozót, amelyre a Kárpát-medence több mint húsz, Szent István nevéhez kötődő településéről érkeznek vendégek. Az esemény hagyományőrző, kulturális és ünnepi programokat kínál.

Nagy Lilla 2026. augusztus 06., 09:242026. augusztus 06., 09:24

Harmincéves jubileumához érkezett a Szent Király Szövetségi Találkozó, amelynek idei házigazdája Csíkszentkirály. Az augusztus 7–9. között zajló rendezvény története egészen 1996-ig nyúlik vissza, amikor néhai Udvarhelyi Kovács István kezdeményezésére

megszületett az elképzelés, hogy a Kárpát-medence Szent István nevét viselő települései szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki egymással.

A szövetség alapító okiratát 1996-ban írták alá Szentkirályon, ahol arról is döntöttek, hogy tízévente mindig ugyanaz a település ad otthont a jubileumi találkozónak. Emellett minden évben más-más tagtelepülés vállalja a házigazda szerepét. Hirdetés Székely Ernő, Csíkszentkirály polgármestere szerint a kezdeményezés legfontosabb célja kezdettől fogva az volt, hogy a résztvevők megismerjék egymás hagyományait, népszokásait, erősítsék a barátságokat és megéljék a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának fontosságát. Húsz település képviselői érkeznek Az idei jubileumi találkozón tíz magyarországi, négy felvidéki, egy kárpátaljai és hat erdélyi település képviselői vesznek részt.

A szervezők összesen 180 vendéget várnak Csíkszentkirályra.

A polgármester szerint ez egy ünnepi alkalom, ami egyben lehetőség arra is, hogy a települések tovább erősítsék az elmúlt három évtized alatt kialakult kapcsolataikat.

Archív Fotó: Veres Nándor

Háromnapos ünnepi program A rendezvény pénteken a vendégek fogadásával kezdődik. Az esti program részeként előadás hangzik el az Andrássy család történetéről, amelyet népzenei műsor kísér.

Szombaton délelőtt tartják a Szent Király Szövetség közgyűlését,

amelyen a polgármesterek vesznek részt, míg a kísérők településbemutató programon ismerkedhetnek Csíkszentkirállyal. A nap folyamán megemlékeznek a szövetség két alapító tagjáról, Udvari Dezsőről és Nagy Benedekről, majd felavatják a 30. évfordulóra készült emlékművet. Ekkor kap hivatalosan nevet a település sportterme is, amely ezentúl Udvari Dezső nevét viseli. Délután hagyományőrző aratókalákát mutatnak be a nyugdíjasok közreműködésével, emellett számos kulturális fellépés várja az érdeklődőket.

Színpadra lépnek többek között néptáncosok, fúvószenekarok, dalkörök és könnyűzenei előadók, az est pedig tűzijátékkal zárul.

Vasárnap ünnepi szentmisével folytatódik a program, majd a szövetségi zászló átadásával, ünnepi beszédekkel, koszorúzással és kitüntetések átadásával. A rendezvény közös ebéddel és a vendégek hazautazásával ér véget.

Archív Fotó: Veres Nándor

A szeretet tartja össze a szövetséget Székely Ernő 2004 óta vezeti a községet, és 2006 óta rendszeres résztvevője a találkozóknak. Mint fogalmazott, a szövetség fennmaradásának titka nem az anyagi háttérben rejlik.

Ez egy olyan szövetség, amelyben nincs tagdíj, nincs hozzájárulás. Maga a szeretet tartja fenn”