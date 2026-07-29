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Kovászosuborka-leves – videó

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Ez a hűsítő kovászosuborka-leves a nyári napok legfrissítőbb meglepetése, amit mindössze pár perc alatt, főzés nélkül dobhatsz össze.

Liget

2026. július 29., 12:032026. július 29., 12:03

Próbáld ki ezt a krémes, fokhagymás-kapros hűsítőt, és garantáltan ez lesz az új kedvenc megmentő a kánikulában.

Hozzávalók:

  • 36 dkg kovászos uborka;

  • 2 dl kovászosuborka-lé;

  • 1 csokor kapor;

  • 1 kis csokor petrezselyem;

  • 2-3 gerezd fokhagyma;

  • 4 ek görög joghurt;

  • kruton és kapor a tálaláshoz.

Elkészítés:

  • első lépésként a kovászos uborkát kockákra vágjuk és turmixgépbe tesszük;

  • hozzáöntünk kb. 2 decit a kovászos uborka levéből, hozzátesszük a kaprot és a petrezselyemzöldet, a fokhagymát, valamint a görög joghurtot és krémesre turmixoljuk. Ízlés szerint önthetünk még hozzá a léből, ha túl sűrűnek találnánk;

  • a levest hűtőbe tesszük, alaposan behűtjük és hidegen tálaljuk. Krutonnal és aprított kaporral megszórva kínáljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

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