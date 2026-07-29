Kovászosuborka-leves – videó

Ez a hűsítő kovászosuborka-leves a nyári napok legfrissítőbb meglepetése, amit mindössze pár perc alatt, főzés nélkül dobhatsz össze.
Próbáld ki ezt a krémes, fokhagymás-kapros hűsítőt, és garantáltan ez lesz az új kedvenc megmentő a kánikulában.
Hozzávalók:
36 dkg kovászos uborka;
2 dl kovászosuborka-lé;
1 csokor kapor;
1 kis csokor petrezselyem;
2-3 gerezd fokhagyma;
4 ek görög joghurt;
kruton és kapor a tálaláshoz.
Elkészítés:
első lépésként a kovászos uborkát kockákra vágjuk és turmixgépbe tesszük;
hozzáöntünk kb. 2 decit a kovászos uborka levéből, hozzátesszük a kaprot és a petrezselyemzöldet, a fokhagymát, valamint a görög joghurtot és krémesre turmixoljuk. Ízlés szerint önthetünk még hozzá a léből, ha túl sűrűnek találnánk;
a levest hűtőbe tesszük, alaposan behűtjük és hidegen tálaljuk. Krutonnal és aprított kaporral megszórva kínáljuk.
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