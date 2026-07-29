Épül a gázhálózat Székelymagyaroson, ha minden jól megy, karácsonyra üzembe is helyezhetik

Fotó: Olti Angyalka
Bár korábban már átverődtek egy hasonló projekttel a székelymagyarosiak, most végre zajlik a gázhálózat kiépítése az udvarhelyszéki kistelepülésen. A rendszert a porták bejáratáig terjesztik ki, a csatlakozás költségei pedig a lakókat terhelik.
2026. július 29., 12:122026. július 29., 12:12
2026. július 29., 12:232026. július 29., 12:23
Az udvarhelyszéki község többi településén (Bögöz, Agyagfalva, Mátisfalva, Décsfalva, Béta, Székelydobó, Vágás) már mindenhol kiépítették a gázhálózatot,
– emlékeztetett bevezetésként Ülkei Zoltán, Bögöz község polgármestere. Mint részletezte, korábban ugyan Székelymagyaroson is volt ilyen projekt, sőt, a megvalósításhoz még pénzt is gyűjtöttek a helybéliektől,
Fotó: Olti Angyalka
Az említett helyzetre kerestek megoldást, amikor
Az összeget végül meg is ítélték számukra, ráadásul csak minimális önrészt kell előteremteni a megvalósításhoz.
Ez várhatóan 2-3000 lejbe kerül az igények függvényében.
Július végére befejeződik a gázhálózat kiépítése
Fotó: Olti Angyalka
A rendszer kiépítése jelenleg is zajlik, a vállalkozó hozzáállásának köszönhetően pedig még júliusban befejeződik. Amint a polgármesteri hivatal átvette a projektet, az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) jóvá kell hagyja a hálózat beüzemelését, ezt pedig maga a szolgáltató kell kérje. Az elöljáró úgy látja, hogy
Fotó: Olti Angyalka
Ülkeitől azt is megtudtuk, hogy a beruházás befejezésével immár a földben lesz minden közművezeték (ivóvíz-, szennyvíz-, valamint gázhálózat) a község összes településén. Ez azt jelenti, hogy most már az utak modernizálására koncentrálhatnak, hiszen nem kell majd feltörni az aszfaltot új csövek földbe helyezéséért.
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