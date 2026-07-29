Épül a gázhálózat Székelymagyaroson, ha minden jól megy, karácsonyra üzembe is helyezhetik

Bár korábban már átverődtek egy hasonló projekttel a székelymagyarosiak, most végre zajlik a gázhálózat kiépítése az udvarhelyszéki kistelepülésen. A rendszert a porták bejáratáig terjesztik ki, a csatlakozás költségei pedig a lakókat terhelik.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 29., 12:122026. július 29., 12:12 2026. július 29., 12:232026. július 29., 12:23

Az udvarhelyszéki község többi településén (Bögöz, Agyagfalva, Mátisfalva, Décsfalva, Béta, Székelydobó, Vágás) már mindenhol kiépítették a gázhálózatot,

a székelymagyarosiak azonban egyszer már pórul jártak

Hirdetés – emlékeztetett bevezetésként Ülkei Zoltán, Bögöz község polgármestere. Mint részletezte, korábban ugyan Székelymagyaroson is volt ilyen projekt, sőt, a megvalósításhoz még pénzt is gyűjtöttek a helybéliektől,

a vállalkozó végül becsapta a közösséget, így gyakorlatilag csak az ígéretekkel maradtak a falubeliek.

Fotó: Olti Angyalka

Önköltségen csatlakozhatnak Az említett helyzetre kerestek megoldást, amikor

pályázatot nyújtottak be az Anghel Saligny programban az előtanulmányokban egymillió lejre becsült rendszer kiépítéséhez szükséges finanszírozásra.

Az összeget végül meg is ítélték számukra, ráadásul csak minimális önrészt kell előteremteni a megvalósításhoz.

A beruházás részeként 46 porta bejáratáig terjesztik ki a gázhálózatot, amire a lakók önköltségen kell csatlakozzanak.

Ez várhatóan 2-3000 lejbe kerül az igények függvényében.

Július végére befejeződik a gázhálózat kiépítése Fotó: Olti Angyalka

A rendszer kiépítése jelenleg is zajlik, a vállalkozó hozzáállásának köszönhetően pedig még júliusban befejeződik. Amint a polgármesteri hivatal átvette a projektet, az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) jóvá kell hagyja a hálózat beüzemelését, ezt pedig maga a szolgáltató kell kérje. Az elöljáró úgy látja, hogy

a bürokratikus intézkedések még időbe telnek, de mindent összegezve azt szeretné, ha karácsonykor már működne a rendszer.

Fotó: Olti Angyalka

A földben a vezetékek Ülkeitől azt is megtudtuk, hogy a beruházás befejezésével immár a földben lesz minden közművezeték (ivóvíz-, szennyvíz-, valamint gázhálózat) a község összes településén. Ez azt jelenti, hogy most már az utak modernizálására koncentrálhatnak, hiszen nem kell majd feltörni az aszfaltot új csövek földbe helyezéséért.