Máris kiadták az első riasztást az érkező hőhullám miatt

Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia hét nyugati megyéjére.

Székelyhon 2026. július 29., 11:352026. július 29., 11:35

Az elsőfokú riasztás csütörtök reggeltől péntek reggelig lesz érvényben Dolj, Mehedinți, Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében. Ezeken a területeken

a nappali csúcsértékek 33 és 37 Celsius-fok között alakulnak, az éjszakák pedig helyenként trópusiak lesznek, 20 fok körüli minimumokkal.

A hőmérséklet-páratartalom index helyenként meghaladja a kritikus 80 egységet. Hirdetés Emellett csütörtök reggeltől hétfő reggelig melegre és kellemetlen hőérzetre figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben az ország nyugati és délnyugati területein. Kánikula várható a Bánságban, a Körösvidéken és helyenként Olténiában,

a hétvégén pedig Máramarosra, Erdély legnagyobb részére, valamint elszórtan a többi régióra is kiterjed a hőség.