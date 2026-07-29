Máris kiadták az első riasztást az érkező hőhullám miatt

Fotó: Haáz Vince
Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia hét nyugati megyéjére.
Az elsőfokú riasztás csütörtök reggeltől péntek reggelig lesz érvényben Dolj, Mehedinți, Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében. Ezeken a területeken
A hőmérséklet-páratartalom index helyenként meghaladja a kritikus 80 egységet.
Emellett csütörtök reggeltől hétfő reggelig melegre és kellemetlen hőérzetre figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben az ország nyugati és délnyugati területein.
Kánikula várható a Bánságban, a Körösvidéken és helyenként Olténiában,
A nappali csúcshőmérséklet 33 és 37 Celsius-fok között alakul, a Nyugati-alföldön pénteken, szombaton és vasárnap 38-39 fokot is mérhetnek. Az ország nyugati és délnyugati részén trópusi éjszakákra is számítani lehet: a legalacsonyabb hőmérséklet 20 Celsius-fok körül alakul, a legmelegebb éjszakák pedig a nyugati dombvidéken várhatók, ahol a hajnali minimumok 22–24 fok között lesznek – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Július 30-tól nyugat felől egy fokozatosan erősödő hőhullám éri el Romániát, amely várhatóan augusztus 3–6. között tetőzik – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon Túli Intézmények Fórumának megnyitóján.
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Bezárja a Zsibón (Jibou) működő üzemét az amerikai autóipari biztonsági rendszereket fejlesztő és gyártó Joyson Safety Systems – írja Profit.ro a Szilágy megyei munkaerő-elhelyező ügynökség (AJOFM) közleménye alapján.
Ismét emelkedett az üzemanyagok ára szerda reggel, alig néhány órával az előző, kedd délutáni drágulás után. A gázolaj új irányadó ára literenként 10,2 lej, míg a benziné 9,2 lej.
Július 30-tól nyugat felől egy fokozatosan erősödő hőhullám éri el Romániát, amely várhatóan augusztus 3–6. között tetőzik – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
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Szerdán is folytatódik az általános sztrájk az egészségügyben – jelentette be a Sanitas Szakszervezeti Szövetség elnöke, Iulian Pope kedden, miután az új bértörvényről egyeztettek az egészségügyi minisztériumban.
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