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Máris kiadták az első riasztást az érkező hőhullám miatt

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia hét nyugati megyéjére.

Székelyhon

2026. július 29., 11:352026. július 29., 11:35

Az elsőfokú riasztás csütörtök reggeltől péntek reggelig lesz érvényben Dolj, Mehedinți, Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében. Ezeken a területeken

a nappali csúcsértékek 33 és 37 Celsius-fok között alakulnak, az éjszakák pedig helyenként trópusiak lesznek, 20 fok körüli minimumokkal.

A hőmérséklet-páratartalom index helyenként meghaladja a kritikus 80 egységet.

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Emellett csütörtök reggeltől hétfő reggelig melegre és kellemetlen hőérzetre figyelmeztető előrejelzés lesz érvényben az ország nyugati és délnyugati területein.

Kánikula várható a Bánságban, a Körösvidéken és helyenként Olténiában,

a hétvégén pedig Máramarosra, Erdély legnagyobb részére, valamint elszórtan a többi régióra is kiterjed a hőség.

A nappali csúcshőmérséklet 33 és 37 Celsius-fok között alakul, a Nyugati-alföldön pénteken, szombaton és vasárnap 38-39 fokot is mérhetnek. Az ország nyugati és délnyugati részén trópusi éjszakákra is számítani lehet: a legalacsonyabb hőmérséklet 20 Celsius-fok körül alakul, a legmelegebb éjszakák pedig a nyugati dombvidéken várhatók, ahol a hajnali minimumok 22–24 fok között lesznek – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

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