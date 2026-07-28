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Motorkerékpár és személyautó ütközött Csíkdelne közelében

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Közlekedési baleset történt kedd délután a 12A jelzésű országúton, Csíkszereda és Delne között: egy motorkerékpár és egy személygépkocsi ütközött össze. A motorost kórházba szállították.

Hajnal Csilla

2026. július 28., 18:232026. július 28., 18:23

A bejelentés a 112-es segélyhívó számon érkezett kedden 16:45 körül, ezt követően vonult ki a Hargita megyei közlekedési rendőrség a helyszínre, ahol

egy motorkerékpár és egy személygépkocsi ütközött össze.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

A motorkerékpár vezetőjét kórházba szállították szakorvosi ellátásra – közölte a Székelyhonnal a Hargita megyei rendőrség sajtóoszálya.

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Mindkét jármű vezetőjét alkoholszondával tesztelték, az eredmények negatívak lettek.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

18 órakor még a forgalom váltakozve, egy sávon zajlott az érintett szakaszon. A rendőrök folytatják a nyomozást, hogy pontosan megállapítsák a baleset körülményeit.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Baleset
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