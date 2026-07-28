Motorkerékpár és személyautó ütközött Csíkdelne közelében

Fotó: Pinti Attila
Közlekedési baleset történt kedd délután a 12A jelzésű országúton, Csíkszereda és Delne között: egy motorkerékpár és egy személygépkocsi ütközött össze. A motorost kórházba szállították.
A bejelentés a 112-es segélyhívó számon érkezett kedden 16:45 körül, ezt követően vonult ki a Hargita megyei közlekedési rendőrség a helyszínre, ahol
Fotó: Pinti Attila
A motorkerékpár vezetőjét kórházba szállították szakorvosi ellátásra – közölte a Székelyhonnal a Hargita megyei rendőrség sajtóoszálya.
Mindkét jármű vezetőjét alkoholszondával tesztelték, az eredmények negatívak lettek.
Fotó: Pinti Attila
18 órakor még a forgalom váltakozve, egy sávon zajlott az érintett szakaszon. A rendőrök folytatják a nyomozást, hogy pontosan megállapítsák a baleset körülményeit.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Tűz ütött ki egy gazdasági épületben és egy raktárban Csíkszentsimon községben kedden, ahol fennállt annak a veszélye, hogy átterjed a tűz két lakóházra is. Többen megsérültek.
2026 első félévében a Kovászna Megyei Prefektúrához összesen 131 beadvány érkezett, sok esetben többtucatnyi ember kérelmét tolmácsolva. Legtöbbször sikerült ezekre megoldást találni – tudtuk meg Ráduly István prefektus keddi sajtótájékoztatóján.
Az Európai Unió bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét, miután a múlt héten orosz drónok hatoltak be Románia légterébe – számolt be kedden a dpa.
Zátonyra futott a Dunán hétfő éjszaka egy svájci zászló alatt közlekedő üdülőhajó a Mehedinți megyei Salcia térségében. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodott.
Lángoló fafeldolgozó műhelyhez riasztották kedden délben a tűzoltókat Csíkszentsimonba.
Kórházba szállították, de később életét vesztette az a 14 éves fiú, aki elektromos rollerrel közlekedett az országúton Bihar megyében, amikor elgázolta egy autó. Marosszéken éppen a napokban ellenőrizték célzottan az elektromos rollerrel közlekedőket.
Romániából először telepítenek medvéket külföldre, egy franciaországi állatparkba. A négy nagyvadat a zernyesti medverezervátumból viszik át nemzetközi együttműködésben – írta kedden az MTI a rezervátumot működtető egyesület közlése alapján.
A dél-franciaországi Var megyében, Pontevès térségében segítik a növényzet- és erdőtüzek megfékezését a romániai tűzoltók.
Katonai drónok közös romániai gyártásában állapodott meg az Oves Enterprise romániai vállalat az Edrone ukrajnai dróngyártóval.
A Duna példátlanul alacsony vízállása miatt kedden 11 órakor ellenőrzött módon leállítják és leválasztják az országos energiarendszerről a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát – jelentette be hétfő este a Nuclearelectrica.
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